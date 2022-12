Rusko potláča opozíciu, za „napomáhanie podvratnej činnosti“ hrozí doživotie, podpísalo aj zákon o stuhe svätého Juraja

Vytvorenie sabotážnej komunity

Stuha svätého Juraja

30.12.2022 - Ruský vodca Vladimir Putin podpísal vo štvrtok novelizáciu ruského trestného zákonníka, ktorý po novom umožňuje ruským úradom odsúdiť Rusov až na doživotie za „napomáhanie podvratnej činnosti“. V najnovšej aktualizácii na to upozornil americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Medzi ďalšie zámienky na trestné stíhanie patrí „absolvovanie akejkoľvek prednášky za účelom vykonávania sabotážnych aktivít“ a „vytvorenie sabotážnej komunity“, pričom za „členstvo v takejto komunite“ bude trest odňatia slobody na päť až desať rokov.Putin tiež podpísal zákon, ktorý umožňuje ruským úradom odsúdiť každého občana, ktorý „znesvätí“ stuhu svätého Juraja, čo je pre Kremeľ významný ruský vojenský symbol spojený najmä s vojnou na Ukrajine, a to až na tri roky väzenia alebo udeliť pokutu až do výšky troch miliónov rubľov.„Tieto zákony sa zameriavajú na to, čo zostalo z ruskej opozície a posilňujú kontrolu Kremľa nad už aj tak obmedzeným informačným priestorom Ruska, pod zámienkou toho, aby zabránili Rusom 'diskreditovať' armádu,“ uvádza ISW.