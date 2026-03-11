|
Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
|Denník - Správy
11. marca 2026
MÔŽETE DOSTAŤ MASTNÚ POKUTU: Tieto rastliny je zakázané trhať
Pri posudzovaní nepovoleného nakladania s chránenými rastlinami sa uplatňuje spoločenská hodnota, ktorá vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu.
Chránené snežienky, bledule jarné či čemerice purpurové je zakázané úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť vo voľnej prírode. Za priestupok môže orgán ochrany prírody v správnom konaní uložiť pokutu do výšky 9958 eur a prepadnutie veci. V blokovom konaní môže stráž ochrany prírody udeliť pokutu do 300 eur. Pre 24hod.sk to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.
Ako prvé vo februári a začiatkom marca kvitnú chránené snežienka, bleduľa jarná, čemerica purpurová, rôzne druhy krivcov, napríklad krivec najmenší, modrokvitnúca scila viedenská. „Ojedinele v oblasti Slovenského krasu a Muránskej planiny môžeme nájsť skoro na jar aj veľmi estetický druh kandík psí zub. Ďalšími skoro kvitnúcimi sú poniklece na výslnných lúkach najmä vo vápencových oblastiach,“ priblížili ochranári. V apríli a máji podľa nich pribúdajú ďalšie rastliny. Napríklad na vlhkých lúkach a na nivách tokov najmä na strednom a východnom Slovensku je to korunkovka strakatá alebo vstavač bledý, ktorý možno vidieť na okraji teplomilných lesíkov a krovín.
„Upozorňujeme verejnosť a návštevníkov prírody, aby sa v jarnom období vyvarovali trhaniu voľne žijúcich rastlín. Mnohé z nich sa môžu vzájomne podobať a rozoznať chránený druh od nechráneného môže často iba odborník. Navyše jarné rastliny sú prvým zdrojom potravy pre hmyz, najmä včely a v neposlednom rade mnohé z nich sú jedovaté,“ skonštatovala ŠOP s tým, že ľudia sa tak nevedomky môžu dopustiť priestupku.
Ochranári zároveň pripomínajú, že iná situácia je v územiach s tretím a vyšším stupňom ochrany, kde je podľa zákona zakázaný zber akýchkoľvek rastlín vrátane ich plodov. Zákon taktiež oprávňuje orgán ochrany prírody po predchádzajúcom upozornení obmedziť alebo zakázať činnosť, ktorá ohrozuje, poškodzuje alebo ničí prírodu a krajinu.
Pri posudzovaní nepovoleného nakladania s chránenými rastlinami sa uplatňuje spoločenská hodnota, ktorá vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu. Snežienka jarná a čemerica purpurová majú spoločenskú hodnotu 200 eur, bleduľa jarná, kandík psí zub a korunkovka strakatá 500 eur. Sto eur je spoločenská hodnota scily viedenskej, na 300 eur ohodnotili krivec najmenší. Poniklece a vstavač bledý majú spoločenskú hodnotu 400 eur.
