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12. júla 2026

Možnosť odvolať vládu referendom by prezident Pellegrini podpísal „všetkými desiatimi“


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister financií SR Minister životného prostredia SR Novela Ústavy SR Prezident Slovenskej republiky Referendum Rekonštrukcia vlády

Takáto možnosť by podľa jeho názoru pôsobila dostatočne výstražne pre každú vládu, že sa nesmie spreneveriť svojmu programovému vyhláseniu ani svojim predvolebným sľubom.



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pellegrini ankara 676x451 12.7.2026 (SITA.sk) - Takáto možnosť by podľa jeho názoru pôsobila dostatočne výstražne pre každú vládu, že sa nesmie spreneveriť svojmu programovému vyhláseniu ani svojim predvolebným sľubom.


Prezident Peter Pellegrini by „všetkými desiatimi“ podpísal novelu Ústavy SR, ktorá by umožnila odvolať vládu prostredníctvom referenda. Takáto možnosť by podľa jeho názoru pôsobila dostatočne výstražne pre každú vládu, že sa nesmie spreneveriť svojmu programovému vyhláseniu ani svojim predvolebným sľubom. Povedal to v relácii V politike televízie TA3.

Opakované pokusy odvolať vládu


„Ja som stále zástancom toho, že ak ľudia moc politikom dávajú, majú právo politika aj odvolať,“ povedal prezident Pellegrini. Keďže referendum má určité pravidlá, neobáva sa zneužívania tohto inštitútu na opakované pokusy odvolávať vládu.

„Musíte vyzbierať podpisy. Dobre, to sa dá. Ale musí prísť viac ako 50 percent oprávnených voličov k referendu, aby bolo platné. Bude úspešné len vtedy, ak si polovica národa povie, že má po krk tej vlády, ktorá tam je a príde tak masívne k volebným urnám, že to musia politici potom rešpektovať,“ vysvetlil svoj postoj Pellegrini.

Vyjadril sa aj k možným zmenám vo vláde. Zatiaľ podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že k takýmto zmenám príde.

Zmena postu ministra


„Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády,“ povedal prezident. V prípade sporu SNS a ministra Tomáša Tarabu pripúšťa, že obidve strany budú hľadať politickú dohodu o pokračovaní.

K nejakým výmenám vo vláde alebo k odchodu ministra by podľa prezidenta mohlo prísť skôr pre ambíciu niektorého ministra ísť niekde inde, napríklad v prípade ministra financií do vedenia Národnej banky Slovenska a podobne.


Zdroj: SITA.sk - Možnosť odvolať vládu referendom by prezident Pellegrini podpísal „všetkými desiatimi“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister financií SR Minister životného prostredia SR Novela Ústavy SR Prezident Slovenskej republiky Referendum Rekonštrukcia vlády
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