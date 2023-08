Ukrajina vojnu nevyhrá, tvrdí Orbán a jedinou nádejou Západu má byť Trump

Rusko je silnejšie a silnejšie

Trump zachráni celé ľudstvo

30.8.2023 - Ukrajina nemá šancu vyhrať vo vojne s Ruskom, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán . V rozhovore s kontroverzným americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom povedal, že víťazstvo Kyjeva nad Moskvou „je len nepochopenie“, lož a nemožné, pretože Ukrajina vyčerpá vojakov skôr ako Rusko.„Čo sa nakoniec bude počítať, sú topánky na zemi a Rusi sú oveľa silnejší,“ cituje Orbána spravodajský portál Politico.Vojnu na Ukrajine podľa predsedu maďarskej vlády môžu zastaviť len Spojené štáty. Tiež neverí, že Rusov omrzí ich vodca Vladimir Putin a že sa anektovaný polostrov Krym vráti Ukrajine.„Zmeškali sme historickú príležitosť,“ povedal Orbán na margo prijatia Ukrajiny do NATO s tým, že Rusko je čoraz „silnejšie a silnejšie“. V súčasnosti prijatie Ukrajiny do obrannej aliancie podľa neho nie je realistické.Na otázku, čo by urobil, ak by bol americký prezident Joe Biden , Orbán vyhlásil, že by zavolal späť jeho predchodcu Donalda Trumpa „Viete, môžete ho kritizovať z mnohých dôvodov, ale najlepšia zahraničná politika niekoľkých uplynulých desaťročí patrí jemu. Nezačal žiadnu novú vojnu, správal sa milo k Severokórejčanom, Rusku a dokonca k Číňanom. A ak by bol v momente ruskej invázie prezidentom, pre Rusov by to nebolo možné,“ povedal. Zároveň dodal, že „Trump je muž, ktorý dokáže zachrániť Západný svet“ a celé ľudstvo.