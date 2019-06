Možnými príčinami požiaru Notre-Dame sú cigareta či porucha elektriny

Na archívnej snímke plamene šľahajú zo strechy Katedrály Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 26. júna (TASR) - Nie sú žiadne náznaky, že ničivý požiar parížskej katedrály Notre-Dame bol v apríli založený úmyselne. Medzi pravdepodobnými príčinami požiaru sú zle zahasená cigareta či elektrická porucha. V stredu to oznámila parížska prokuratúra, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.Francúzski vyšetrovatelia preverujú mnoho teóriíuviedla prokuratúra vo vyhlásení. To naznačuje, že neexistujú žiadne dôkazy podporujúce verziu, že oheň bol založený úmyselne.Historickú katedrálu nazývanú aj Chrám Matky Božej v Paríži v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla, pričom zhorel celý krov a štíhla veža nad krížením lodí sa zrútila do interiéru.