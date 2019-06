V Ružomberku pokračoval šachový festival majstrovstvami Európy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2019 (Webnoviny.sk) - Cez víkend sa ružomberský šachový festival CHESSFEST posunul do druhej tretiny storočných osláv šachu v Ružomberku. Po minulomesačných majstrovstvách Slovenska, ktoré zaplnili športovú halu Koniareň, sa od soboty 22.6. zaplnila aj Veľká dvorana Kultúrneho domu v Ružomberku. Celkovo sa 259 šachistov z 8 krajín vystriedalo za šachovnicami v turnajoch v RAPID a BLITZ šachu. Na podujatí sme tak spoznali až 14 nových majstrov Európy SMART KIDS."Šachový festival CHESSFEST, teda oslava 100 rokov šachu v Ružomberku sa organizuje aj vďaka podpore mesta Ružomberok, Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, Slovenského šachového zväzu a tiež vďaka podpore od dlhoročného fanúšika a priaznivca pána Milana Fiľa, spoločnosti ECO-INVESTMENT a ďalších. V rámci podujatia tak môžeme pripraviť aj sprievodné akcie ako šachové konferencie, semináre, privítať olympijského víťaza, reprezentanta Arménska Sergeja Mowsesijana, ktorý odohrá aj šachové simultánky, či partie naslepo," povedal Ján Riapoš, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.V kategórii BLITZ do 12 rokov si titul majstra odniesol český reprezentant Václav Finek. Medzi dievčatami triumfovala Slovenka Lucia Kapičáková. Do 16 rokov v kategórii BLITZ si zlato odnáša do Poľska Marek Pniaczek a najlepším dievčaťom do 16 rokov bola maďarská reprezentantka Evelin Rozsa Majoros. Celkovo nastúpilo v BLITZ turnaji 98 šachistov.V nedeľu 23.6. pokračoval turnaj RAPID druhým dňom, kde sme v náročných 5 kolách spoznali nových majstrov Európy v rámci SMART KIDS. V kategórii do 8 rokov si zlato odniesli českí reprezentanti. Medzi chlapcami Jiří Bouška a medzi dievčatami Eliška Janoušková. Do 10 rokov si druhú zlatú medailu odniesol Václav Finek z Českej republiky a medzi dievčatami triumfovala Slovenska Hana Horváthová. V kategórii do 12 rokov si ďalšiu medailu do Čiech odniesol Karel Brožka, najlepším dievčaťom bola Mária Kovaříková zo Slovenska. Kategóriu 14 rokov medzi chlapcami ovládli ukrajinskí šachisti, kde najlepším bol Bohdan Lozynskyi a medzi dievčatami Lucia Ševčíková zo Slovenska. V najstaršej kategórii v RAPID turnaji bodovali zahraniční hráči, kde prvé miesto získal Poliak Tomasz Musial a najlepším dievčaťom do 16 rokov bola tak, ako aj v BLITZ turnaji, Evelin Rozsa Majoros. Celkovo v RAPID turnaji nastúpilo 161 šachistov.Okrem už spomínaných krajín Česka, Poľska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, sa na šachovom turnaji zúčastnili aj reprezentanti z Ruska, Nemecka a Luxemburgu. Turnaj dopadol veľmi dobre, zhodnotil riaditeľ turnaja Marek Zelnický. Účastníci si veľmi pochvaľovali dobrú organizáciu podujatia, skvelú prácu rozhodcov, aj skvelé podmienky, ktoré boli v Ružomberku vytvorené.Ružomberok bude žiť šachom aj naďalej, keď od 27.6. privítajú jubilanti Šachového klubu Ružomberok hráčov z 12 krajín počas majstrovstiev sveta IPCA, kde súbežne až do 7.7. budú prebiehať aj majstrovstvá Slovenska mužov a žien a uzavretý veľmajstrovský kruhový turnaj. Už viac ako 800 šachových hráčov sa zapojilo do 5 turnajov v rámci šachového festivalu CHESSFEST v Ružomberku. Majstrovstvá Európy mládeže zožali aj úspech v návštevnosti, kde počas online sledovania partií, ktoré bolo možné sledovať počas tohto víkendu zo 40 šachovníc, organizátori zaznamenali viac ako 11 000 unikátnych adries návštev oficiálnej turnajovej stránky www.100.sachrbk.sk