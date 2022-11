MS 2022: Američania remizovali v B-skupine s Walesom 1:1

Americkí futbalisti remizovali vo svojom prvom zápase na 22. majstrovstvách sveta v Al Rajáne s Walesom 1:1. Hráči USA sa v pondelkovom stretnutí B-skupiny dostali do vedenia po góle Timothyho Weaha v 36. min, no v 82. minúte Gareth Bale z pokutového kopu vyrovnal.



"Draci" čakali na štart na svetovom šampionáte 64 rokov. Walesania sa vo svojej histórii prebojovali len na jediné MS a to vo Švédsku (1958), kde postúpili po troch remízach v základnej skupine do štvrťfinále. V ňom podľahli 0:1 neskorším šampiónom z Brazílie po zakončení Pelého pre ktorého to bol prvý šampionátový gól v kariére. Ani na piaty pokus sa tak nedočkali na svetovom šampionáte víťazstva. Ďalšiu šancu budú mať v piatok 25. novembra, keď sú na programe stretnutia druhého kola B-skupiny. Wales hrá s Iránom v Al Rajáne (11.00 h) a Angličania s USA v Al Chore (20.00 h).

B-skupina, 1. kolo:





USA - Wales 1:1 (1:0)



Góly: 36. Weah - 82. Bale (z 11 m), ŽK: Dest, McKennie, Ream, Acosta - Bale, Mepham. Rozhodovali: Al-Jassim - Al-Marri, Al-Maqaleh (všetci Kat.), 43.418 divákov.



USA: Turner – Dest (74. Yedlin), Ream, Zimmerman, Robinson – McKennie (66. Aaronson), Adams, Musah (74. Acosta) – Pulisic, Weah (88. Morris), Sargent (74. Wright)



Wales: Hennessey – Mepham, Rodon, B. Davies – Roberts, Ampadu (90.+5 Morrell), Ramsey, N. Williams (79. Johnson) – Wilson (90.+3 Thomas), Bale, James (46. Moore)

Američania zahrozili ako prví v 9. minúte zápasu, keď Timothy Weah centroval do šestnástky a Joe Rodon si mohol dať vlastný gól, no brankár Wayne Hennessey loptu vyrazil. Z druhej strany prenikol do vápna Antonee Robinson a po jeho prihrávke sa dostal do šance Josh Sargent, ale trafil len do konštrukcie brány. Reprezentanti USA boli naďalej aktívni a v 36. minúte sa dostali do vedenia 1:0, keď sa Christian Pulisic dostal k lopte v strede ihriska, potiahol ju a vysunul Weaha, ktorý nezaváhal. Wales sa počas prvého polčasu vôbec nevedel presadiť a ani po rohovom kope Harryho Wilsona neohrozil bránku Matta Turnera.

Pred začiatkom druhej časti sa dostal na ihrisko Kiefer Moore, ktorý vystriedal Daniela Jamesa a pomohol oživiť hru "drakov". Ben Davies mal v 64. minúte dovtedy najväčšiu šancu Walesu, no jeho hlavičku vytesnil Turner mimo bránu. Po následnom rohu mohol skórovať striedajúci Moore, no z výskoku netrafil medzi tri žrde. V 81. minúte však Tim Ream fauloval v šestnástke Garetha Balea, ktorý ponúknutý pokutový kop premenil a vyrovnal na 1:1. Brennan Johnson mohol otočiť skóre v prospech Walesu, keď sa dostal do úniku, ale jeho strelu chytil americký brankár Turner. Stav už nezmenilo ani deväťminútové nadstavenie.

hlasy /zdroj: FIFA.com, DPA/:



Rob Page, tréner Walesu: "Je dôležité neprehrať na začiatku šampionátu, preto chválim mužstvo za zlepšenie výkonu v druhom polčase. Opäť raz je všetko o Baleovi, ktorý nás nikdy nesklamal a takto to je správne."



Gareth Bale, strelec jediného gólu Walesu: "Nebol to po pravde z našej strany dobrý prvý polčas. Súper hral veľmi dobre, my sme hrali zle. V šatni sme mali dobrý rozhovor a dianie na ihrisku sa otočilo. Chlapci vybehli na trávnik a zvrátili priebeh duelu. Ukázali charakter, rovnako ako pred rokom na ME."



Gregg Berhalter, tréner USA: "Bojovali sme tuho, bol to náročný zápas. Nechali sme na ihrisku všetko,"



Tyler Adams, kapitán USA: "Musíme dať hlavu hore a sústrediť sa na ďalší zápas. Máme bod a to je dobré."

tabuľka:



1. Anglicko 1 1 0 0 6:2 3



2. USA 1 0 1 0 1:1 1



. Wales 1 0 1 0 1:1 1



4. Irán 1 0 0 1 2:6 0