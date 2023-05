MS 2023 v hokeji: Kompletný Program - Slováci odpichnú šampionát derby s Českom

Hokejová eufória, najmä vo viacerých európskych krajinách vrátane Slovenska, vypukne každoročne v niektorom, zväčša druhom májovom piatku. Už 86. majstrovstvá sveta v Tampere a Rige sa 12. mája začnú dvojzápasom, z ktorých jeden zohrajú Slováci s Čechmi.





Fínsko privíta šampionát druhý rok po sebe a už desiatykrát v histórii, do Lotyšska sa vráti po ročnej pauze a tretíkrát celkovo, slovenský hokej bude pôsobiť v základnej skupine v Rige. Po vydarenej vlaňajšej sezóne, keď tréner Craig Ramsay priviedol svoj tím k olympijskému bronzu a do štvrťfinále MS, je túžba fanúšikov po ďalšom úspechu veľká. Šampionáty v krajine "tisícich jazier" majú pre slovenských hokejistov vždy špeciálnu príchuť a i keď teraz odštartujú v Lotyšsku, do Tampere sa môžu presťahovať už na štvrťfinále. Rovnako ako "Suomi" pod Tatrami, aj Slovákom sa vo Fínsku darí a získali tam dva zo štyroch cenných kovov v ére samostatnosti. V roku 2003 zavŕšila bronzom kompletnú medailovú zbierku zlatá generácia na čele s vtedajším kapitánom a terajším prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom. Ten bol aj na zatiaľ poslednom medailovom šampionáte v roku 2012, keď v Helsinkách získal striebro. O rok neskôr nestačili Slováci vo štvrťfinále na domáce Fínsko (3:4) a rovnaký osud ich postihol aj vlani (2:4). Na dvoch doterajších MS v Rige obsadili slovenskí reprezentanti zhodne 8. miesto po štvrťfinálových prehrách s Kanadou (1:4 v roku 2006) a USA (1:6 v roku 2021).Svoju púť na 86. MS odštartujú derby zápasom proti Česku hneď v prvý deň turnaja, keď v piatok 12. mája o 15.20 SELČ otvoria dianie v základnej B-skupine. Druhý duel ich čaká už o deň neskôr, od 19.20 h sa postavia proti domácemu Lotyšsku a po dni voľna nastúpia 15. mája o 15.20 h proti Kanade. Po troch dueloch v priebehu úvodných štyroch dní si doprajú voľný utorok a stredu, potom vo štvrtok večer nastúpia proti Švajčiarom. O deň neskôr sa opäť vo večernom dueli stretnú s Kazachstanom. V nedeľu 21. mája ich o 15.20 čaká Slovinsko a boje v základnej B-skupine uzavrú 23. mája o 11.20 proti Nórsku. Slováci odohrajú po tri duely vo večernom i popoludňajšom termíne a záverečný už na obed.Ich cieľom je aj tento rok postup do štvrťfinále, ktorý by bol už tretí po sebe. Fanúšikovia veria, že istotu budú mať už pred záverečným duelom s nepríjemným Nórskom, no môže sa stať, že o účasti alebo o neúčasti vo štvrťfinále rozhodne práve posledný zápas, pred ktorým si deň oddýchnu. A či vôbec bude vyraďovacia časť ešte v hre, napovedia prvé štyri duely proti viac-menej favorizovaným súperom a z nich slovenskí hokejisti nemôžu vyjsť bez bodov a prakticky ani bez aspoň jedného víťazstva. Ak by sa im postúpiť podarilo, z A-skupiny by sa im pravdepodobne rysovali Fínsko, Švédi, USA a Nemecko, prípadne to môžu zamotať Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, či Rakúsko.V úvodný deň bude okrem federálneho derby veľkým ťahákom aj súboj úradujúcich majstrov sveta s USA (15.20 h) pred vypredanými tribúnami v Tampere. Susedské derby Fínska so Švédskom je na programe v pondelok 15. mája o 19.20 h a "tri korunky" nastúpia proti americkým hokejistom na záver A-skupiny 23. mája. V béčku budú okrem slovenských zápasov pútať najväčšiu pozornosť súboje Švajčiarska s Kanadou a Českom 20. a 21. mája a "javorových listov" s Čechmi 23. mája.Po základných skupinách je na programe voľný deň a 25. mája nastúpia tímy na štvrťfinálové zápasy. Šampionát vyvrcholí v záverečný májový víkend, v sobotu 27. mája sú na programe semifinálové stretnutia a noví majstri sveta budú známi v nedeľu neskoro večer.Tímy v každej osemčlennej skupine odohrajú po sedem zápasov, pričom štyria najlepší sa prebojujú do štvrťfinále. Posledné tímy v oboch skupinách vypadnú a na budúci rok ich nahradia postupujúci z turnaja A-skupiny I. divízie MS Veľká Británia a Poľsko.V prípade rovnosti bodov po základnej časti vstupuje do hry viacero ďalších rozdielových ukazovateľov. V prípade dvojice tímov s rovnakým počtom bodov rozhodne o ich postavení vzájomný zápas. Ak bude mať zhodný počet bodov tri a viac tímov z jednej skupiny, vytvorí sa ich miniskupina a v nej rozhodnú o postavení body zo vzájomných zápasov. Ak nie, ďalšími rozdielovými ukazovateľmi sú lepšie skóre vo vzájomných zápasoch, počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch, výsledok, prípadne skóre a strelené góly každého z týchto tímov proti najbližšiemu lepšiemu súperovi mimo miniskupiny a nakoniec výsledok týchto tímov proti ďalšiemu lepšie postavenému súperovi mimo miniskupiny. Ak by nerozhodlo ani to, poradie sa určí na základne rebríčka IIHF pred štartom turnaja.Štvrťfinále sa odohrá klasickým krížovým spôsobom - 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A, no v prípade, že by proti sebe mali nastúpiť usporiadateľské krajiny, štvrťfinále sa bude hrať v rámci skupín systémom - 1A-4A, 1B-4B, 2A-3A, 2B-3B. V semifinále nastúpi (podľa tabuliek) najvyššie nasadený tím po skupinovej fáze proti najnižšie nasadenému semifinalistovi a druhý najvyššie nasadený proti tretiemu. Obe semifinálové stretnutia sa už odohrajú v Tampere rovnako ako finále a duel o bronz. Predĺženie sa bude hrať vo formáte 3 na 3, v skupinovej fáze na päť minút, vo štvrťfinále, semifinále a zápase o 3. miesto na desať minút, pričom ak nepadne gól, nasledujú nájazdy. Vo finále sa bude hrať tiež 3 na 3, no predĺženie bude trvať 20 minút a ak nepadne víťazný gól, pokračuje sa, medzi jednotlivými predĺženiami bude 15-minútová prestávka.

MS 2023 v hokeji program SR na MS 2023 /časy sú v SELČ/:



piatok 12. mája: SLOVENSKO - Česko /15.20/



sobota 13. mája: SLOVENSKO - Lotyšsko /19.20/



pondelok 15. mája: SLOVENSKO - Kanada /15.20/



štvrtok 18. mája: Švajčiarsko - SLOVENSKO /19.20/



piatok 19. mája: Kazachstan - SLOVENSKO /19.20/



nedeľa 21. mája: Slovinsko - SLOVENSKO /15.20/



utorok 23. mája: SLOVENSKO - Nórsko /11.20/







zloženie základných skupín MS 2023 v hokeji:



A-skupina (Tampere): Fínsko, USA, Švédsko, Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Rakúsko, Maďarsko



B-skupina (Riga): Kanada, Česko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Nórsko, Kazachstan, Slovinsko







program MS 2023 v hokeji:



piatok 12. mája:



A-skupina (Tampere): 15.20 Fínsko - USA, 19.20 Švédsko - Nemecko



B-skupina (Riga): 15.20 SLOVENSKO - Česko, 19.20 Lotyšsko - Kanada







sobota 13. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 11.20 Francúzsko - Rakúsko, 15.20 Maďarsko - Dánsko, 19.20 Nemecko - Fínsko



B-skupina: 11.20 Švajčiarsko - Slovinsko, 15.20 Nórsko - Kazachstan, 19.20 SLOVENSKO - Lotyšsko







nedeľa 14. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 11.20 USA - Maďarsko, 15.20 Francúzsko - Dánsko, 19.20 Švédsko - Rakúsko



B-skupina: 11.20 Slovinsko - Kanada, 15.20 Nórsko - Švajčiarsko, 19.20 Česko - Kazachstan







pondelok 15. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 15.20 Nemecko - USA, 19.20 Fínsko - Švédsko



B-skupina: 15.20 SLOVENSKO - Kanada, 19.20 Česko - Lotyšsko







utorok 16. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 15.20 Dánsko - Rakúsko, 19.20 Francúzsko - Maďarsko



B-skupina: 15.20 Slovinsko - Nórsko, 19.20 Švajčiarsko - Kazachstan







streda 17. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 15.20 USA - Rakúsko, 19.20 Fínsko - Francúzsko



B-skupina: 15.20 Lotyšsko - Nórsko, 19.20 Kanada - Kazachstan







štvrtok 18. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 15.20 Maďarsko - Švédsko, 19.20 Dánsko - Nemecko



B-skupina: 15.20 Česko - Slovinsko, 19.20 Švajčiarsko - SLOVENSKO







piatok 19. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 15.20 Maďarsko - Fínsko, 19.20 Rakúsko - Nemecko



B-skupina: 15.20 Lotyšsko - Slovinsko, 19.20 Kazachstan - SLOVENSKO







sobota 20. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 11.20 USA - Dánsko, 15.20 Rakúsko - Fínsko, 19.20 Švédsko - Francúzsko



B-skupina: 11.20 Nórsko - Česko, 15.20 Kanada - Švajčiarsko, 19.20 Kazachstan - Lotyšsko







nedeľa 21. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 15.20 Nemecko - Maďarsko, 19.20 USA - Francúzsko



B-skupina: 15.20 Slovinsko - SLOVENSKO, 19.20 Česko - Švajčiarsko







pondelok 22. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 15.20 Dánsko - Švédsko, 19.20 Rakúsko - Maďarsko



B-skupina: 15.20 Kanada - Nórsko, 19.20 Kazachstan - Slovinsko







utorok 23. mája MS 2023 v hokeji:



A-skupina: 11.20 Nemecko - Francúzsko, 15.20 Švédsko - USA, 19.20 Fínsko - Dánsko



B-skupina: 11.20 SLOVENSKO - Nórsko, 15.20 Kanada - Česko, 19.20 Švajčiarsko - Lotyšsko







streda 24. mája - voľný deň







štvrtok 25. mája (Tampere/Riga):



štvrťfinále: 15.20, 19.20







piatok 26. mája - voľný deň







sobota 27. mája (Tampere):



semifinále: 13.20, 17.20







nedeľa 28. mája (Tampere):



14.20 o bronz



19.20 finále MS 2023 v hokeji