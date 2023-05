Slováci sú už v dejisku MS 2023, z NHL však do lotyšskej Rigy možno ešte dorazí aj Nemec a Tatar

Možno prídu aj hráči z NHL

Tri výhry a päť prehier



Káder slovenskej hokejovej reprezentácie pre MS 2023:

Brankári: Samuel Hlavaj, Dominik Riečický, Stanislav Škorvánek

Obrancovia: František Gajdoš, Mário Grman, Michal Ivan, Adam Jánošík, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič

Útočníci: Peter Cehlárik, Viliam Čacho, Martin Chromiak, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Andrej Kudrna, Róbert Lantoši, Mário Lunter, Oliver Okuliar, Richard Pánik, Pavol Regenda, Matúš Sukeľ, Alex Tamáši





10.5.2023 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa v stredu presunula z Bratislavy do dejiska majstrovstiev sveta, v lotyšskej Rige pristál vládny špeciál 43 minút po dvanástej miestneho času (11.47 h SELČ).Zverencov trénera Craiga Ramsayho po presune do hotela čaká ešte v stredu podvečer aj tréningová jednotka, keďže už vna turnaji absolvujú premiérový duel.V B-skupine vyzvú obhajcov bronzu Čechov, ktorí sú v Rige už od utorka. Svetový šampionátokrem lotyšskej Rigy hostí aj fínske mesto Tampere, práve miestna Nokia Arena bude dejiskom vyvrcholenia turnaja.Do Lotyšska v stredu odletelo 25 hráčov tímu SR - traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci. Realizačný tím slovenskej reprezentácie musel ešte v utorok spraviť jednu vynútenú zmenu, keď zraneného beka Martina Gernáta nahradil Adam Jánošík Je však možné, že na MS 2023 sa dostanú ešte dvaja hráči zo zámoria, keďže klub New Jersey Devils prehráva v 2. kole play-off NHL s Carolinou Hurricanes už 1:3 na zápasy a v noci zo štvrtka na piatok môže mať po sezóne. V takom prípade by boli k dispozícii mladý obranca Šimon Nemec či skúsený útočník Tomáš Tatar. Po piatkovom úvodnom vystúpení na turnaji proti Čechom si Slováci zmerajú sily už v sobotu aj s domácimi Lotyšmi, nasledovať budú stretnutia proti Kanaďanom, Švajčiarom, Kazachom, Slovincom a Nórom.V záverečnej príprave na šampionát absolvoval tím SR osem duelov a zaznamenal v nich bilanciu tri víťazstvá a päť prehier.