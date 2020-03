Zrušenie MS v hokeji bolo otázkou času, niektorí to očakávali a niektorí sú sklamaní

Česi sa dlhodobo pripravovali

Švédi si chuť nenapravia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 (Webnoviny.sk) - Zrušenie nadchádzajúcich seniorských majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji bolo len otázkou času. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) postupne redukovala tohtosezónny kalendár a v sobotu z neho definitívne vyškrtla podujatie, ktoré sa malo uskutočniť 8. až 24. mája vo švajčiarskych mestách Lausanne a Zürich.IIHF donútila k nepopulárnemu rozhodnutiu celosvetová pandémia koronavírusu, ktorá si vyžiadala tisícky obetí."Pre tímy, hráčov aj fanúšikov je zrušenie majstrovstiev sveta určite sklamaním. Vývoj situácie však k takému rozhodnutiu smeroval. Výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné kroky a svetový hokej nie je výnimkou. Česká reprezentácia sa na šampionát dlhodobo pripravovala a v priebehu sezóny predvádzala výkony, za ktoré by som sa chcel hráčom, trénerom aj členom realizačného tímu poďakovať," uviedol pre oficiálny web Českého zväzu ľadového hokeja jeho prezident Tomáš Král.Svetový šampionát sa neuskutoční prvýkrát od roku 1988, kedy ustúpil olympijskému turnaju. Rozhodnutie IIHF nepotešilo ani Rusov."Ruská hokejová federácia vyjadruje poľutovanie nad zrušením turnaja, chápe však pohnútky IIHF, pretože bezpečnosť a zdravie ľudí sú na prvom mieste. Ruský národný tím sa bude aj naďalej pripravovať na ďalšie medzinárodné štarty a vrchol aktuálneho štvorročného cyklu v podobe ZOH 2022," uvádza sa v oficiálnom stanovisku FHR.Po nevydarenom vystúpení na MS 2019 v Bratislave a Košiciach, kde Švédi stroskotali už vo štvrťfinále, si chceli napraviť chuť vo Švajčiarsku. Rýchle šírenie ochorenia COVID-19 však "trom korunkám" zmarilo plány."Je to očakávané rozhodnutie a zdá sa, že v súčasnosti aj správne. Je mi ľúto, že nebudeme môcť hrať na MS, veď je to pre každú reprezentáciu hlavný cieľ v aktuálnej sezóne. V tejto situácii je však celkom prirodzené turnaj zrušiť," cituje trénera švédskej reprezentácie Johana Garpenlöva portál Hockeysverige.se.