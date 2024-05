MS v hokeji 2024: Fehérváry hodil za hlavu nevydarenú play off a teší sa na MS

Martin Fehérváry sa po dvoch rokoch vrátil do národného tímu a verí, že Slovensko môže uspieť na majstrovstvách sveta. Dvadsaťštyriročný obranca si chce do Ostravy preniesť produktivitu z play off, v ktorej jeho Washington vypadol už v 1. kole, no individuálne mu vyšla, keďže bol najproduktívnejší hráč a aj najlepší strelec svojho tímu.





Capitals prehrali s New Yorkom Rangers 0:4 na zápasy, Fehérváry v nich strelil dva góly a pridal jednu asistenciu. Spokojný so svojimi výkonmi bol aj v závere základnej časti, keď sa vrátil do kádra po zranení v dolnej časti tela. "Od toho zranenia, asi 20 zápasov do konca základnej časti, si myslím, že som hral naozaj dobrý hokej, cítil som sa sebavedomo a dobre aj kondične. Naozaj som sa tým zabával, koniec ZČ je najlepšia časť sezóny a bolo to fajn. Pevne verím, že mi zostane aj tá produktivita, i keď u mňa to nie je iba o nej. Pokúsim sa pomôcť tímu najlepšie ako viem," povedal na pondelkovom zraze.Washington si zabezpečil postup do play off výhrou v poslednom zápase nad Philadelphiou 2:1. "V prvom rade sme boli radi, že sme urobili play off. No New York bol veľmi silný a bohužiaľ, dostali sme 0:4 na zápasy. Mali sme dosť mladý tím, sezóna bola náročná a do posledného zápasu sme bojovali o play off. Ukázal sa charakter tímu, že vieme bojovať aj so silnými súpermi, ale vo vyraďovačke to bolo už náročné. Nestáva sa to každý rok, že to bude takto tesné, ale vedeli sme, že keď vyhráme posledný duel, tak postúpime," zhodnotil klubovú sezónu.Po jej konci neváhal a prijal pozvánku do národného tímu. V ňom sa predstavil naposledy na MS 2022 vo Fínsku. Slovensko reprezentoval aj na šampionátoch v rokoch 2018 a 2019. "Prišiel som vo veľmi dobrej nálade, v reprezentácii som nebol dva roky, takže sa veľmi teším. Na Slovensku som už pár dní, takže je to lepšie aj s časovým posunom. Máme tu dobré mená, ale myslím si, že to bude hlavne o tom, ako sa dáme dokopy a akú partiu vytvoríme. To je najpodstatnejšie. Vyzerá, že bude dobrá, takže som šťastný. Určite to bude náročný turnaj, ale máme dobrý tím, môžeme byť vyrovnaní všetkým súperom a je len na nás, ako sa tam predvedieme," uviedol.Teší sa aj na záverečný prípravný duel s USA, keďže sa odohrá v jeho rodnom meste: "Bude to náročné, majú silný tím. Pre mňa to však bude špeciálne, keďže som z Bratislavy, veľmi sa na to teším. Príde viacero kamarátov a členov rodiny."