Šatan o ďalšom štvrtom mieste osemnástky: Ešte cennejšie ako vlani

Slovenskí hokejisti si po roku opäť zopakovali boje o medaily na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov. Po minuloročnej bolestivej prehre o bronz nad rovesníkmi z Kanady (3:4 po predĺžení), nedosiahli zverenci trénera Martina Dendisa na cenný kov ani tento rok v dueli o 3. miesto proti Švédom (0:4). Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan označil ďalšiu účasť medzi záverečným kvartetom za ešte cennejšiu ako vlani.



"My sme s výsledkom veľmi spokojní, aj keď turnaj nezačal úplne dobrými výsledkami. Myslím si, že chlapci našli správnu chémiu a vyhrali dôležité zápasy, ktoré museli. Tento rok boli očakávania oveľa nižšie ako vlani a výsledok je preto o to cennejší. Chalani odohrali skvelé zápasy, keď mali ´nôž na krku´ a ukázali potenciál, ktorý je v nich do budúcna. Boj o medaily bol proti ťažkým favoritom, najmä súboj proti Švédsku bol odohratý so cťou. Chalani boli desať minút od medaily, možno šťastný moment mohol otočiť zápas v ich prospech a mohli sme byť ešte veselší. Verím však, že chalani budú hrať takéto veľké zápasy ešte vo vyšších kategóriách a s lepším výsledkom ako včera," uviedol Šatan na brífingu po prílete slovenských mladíkov.

Slováci nezačali turnaj ideálne, keď ich sebavedomie zrazili vysokým debaklom 0:9 Američania. Ešte viac im naštrbila štvrťfinálové vyhliadky prehra s Lotyšskom (3:5) a "nôž na krk" v podobe hrozby baráže priložil slovenskej osemnástke neúspešný duel s Fínskom (0:4). Slováci však dokázali zmobilizovať najmä psychické sily a deklasovaním Nórov (11:1) si otvorili cestu do vyraďovacích bojov. V nich im mierne pomohlo aj zaváhanie Švédov, ktorí v záverečnom stretnutí B-skupiny zdolali Švajčiarov iba 3:2 po predĺžení a na druhú priečku "posunuli" Čechov. Slováci sa umiestnili v "áčku" na tretej priečke vďaka lepšej bilancii v minitabuľke trojbodových tímov s Lotyšmi a Nórmi. Práve papierovo najprijateľnejšie Česko zdolali Slováci v napínavom štvrťfinálovom zápase (3:2). Nad ich sily boli podľa očakávaní v semifinále Američania (2:7), no zápas o bronz priniesol väčšiu drámu, ktorá trvala takmer 50 minút. "Som hrdý na chalanov, akým spôsobom reprezentovali Slovensko a dali do toho absolútne všetko. Začiatok turnaja nebol pre nás ideálny, ale práve v týchto chvíľach sa ukazuje charakter tímu, čo chalani aj ukázali, na čele s lídrami. Potom išli ako mašina a siahali sme na medailu," povedal hlavný tréner Martin Dendis.

Švédi sa v súboji o bronz presadili prvýkrát až v čase 49:16 a Slováci napriek streleckej prevahe (36:29), už nedokázali vyrovnať. V závere ešte viac otvorili defenzívu, čo "Tre Kronor" využili na ďalšie tri presné zásahy. Dendis napriek tomu svoj tím po zápase vyzdvihol: "Povedali sme chalanom, že sme na nich maximálne hrdí za to, ako sa zomkli. To bola pointa celého, my sme chceli hrať zápas o bronz pre všetkých, ktorí nás podporovali a verili nám. Chalani to ukázali na ľade, nechali tam všetko. Tri a pol minúty pred koncom to bolo iba o jeden gól, mali sme šancu. Góly, ktoré sme inkasovali v závere, sú už iba kozmetická vec. Sú to cenné skúsenosti pre chalanov a veríme, že na to, ako sa bojuje za Slovensko, budú nadväzovať v ďalších ročníkoch."



Vo výbornom svetle sa predviedol na turnaji spomedzi hráčov talentovaný obranca Luka Radivojevič, ktorý sa dostal do All Star tímu. Sedemnásťročný zadák bol so šiestimi bodmi (0+6) najproduktívnejší hráč slovenského tímu. "Je to pre mňa malé ´bezvýznamné´ plus. Určite by som bol radšej, keby sme získali bronz, ako ja toto ocenenie. Po nevydarenom začiatku turnaja sme išli krok po kroku a bolo to lepšie v každom zápase. Turnaj bol pre mňa veľká skúsenosť a určite, že si ju zoberiem do ďalších sezón a využijem," vyjadril sa syn bývalého reprezentanta a držiteľa dvoch medailí zo svetového šampionátu Branka Radivojeviča.

Svojho syna mal v kádri osemnástky aj šéf slovenského hokeja. Center tretej formácie Miroslav Šatan mladší nazbieral na turnaji tri body za asistencie. Zápasy sledoval z hľadiska aj prezident SZĽH, ktorý prežíval slovenské stretnutia priamo v dejisku šampionátu. "Neviem to oddeliť, fandil som Slovensku z oboch dôvodov. Určite ako hráč som mal vždy pocit, že sa s tým na ľade dá niečo robiť, ale ako funkcionár môžete iba držať palce, aby sa im darilo," poznamenal Šatan.

Gólovo tím ťahal kapitán Tomáš Pobežal, ktorý zaznamenal štyri presné zásahy. "Keď si to vezmeme, je to pre Slovensko veľký úspech, ale určite to mrzí, keďže sme boli dvakrát blízko k medaile," povedal center elitnej formácie, ktorý pre účasť na MS vynechal finále play off Tipos extraligy. Pobežal napriek tomu odohral v drese majstrovskej Nitry 17 duelov vyraďovacej časti a získal tak aj prvý titul vo svojej kariére medzi seniormi. Ešte predtým pomohol aj juniorskému tímu "corgoňov" k titulu vo svojej kategórii.