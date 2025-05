MS v hokeji 2025: Pardavý pred zápasom proti Rakúsku: Nečaká nás nič ľahké

Slovenskí hokejisti majú na MS vo Švédsku za sebou ťažký zápas so Slovincami, teraz ich čaká ešte náročnejší test. Rakúšania potrápili oboch severských favoritov Švédsko i Fínsko, Slováci ich v pondelok (16.20) potrebujú zdolať, aby si udržali šancu na postup do štvrťfinále.





Realizačný tím dopísal pred týmto zápasom na súpisku útočníka Maxima Čajkoviča. „Pôjde do zápasu ako trinásty útočník,“ povedal po rannom rozkorčuľovaní asistent trénera Ján Pardavý.Po nedeľnom triumfe 3:1 nad Slovinskom nechystá realizačný tím žiadne zmeny v zostave. „K tomu teraz máme ešte míting, prídeme do hotela, ale pravdepodobne nebudú žiadne zmeny,“ uviedol Pardavý.Zverenci Rogera Badera predvádzajú vo Švédsku výborné výkony, hoci prehrali so Švédmi 2:4 a s Fínmi 1:2. Na vlaňajšom šampionáte šokovali Kanadu, keď s favoritom prehrávali 1:6, ale v tretej tretine vyrovnali na 6:6. „Majú dobrých hráčov, je to pre nás zdvihnutý prst. Pretože aj to, čo dokázali urobiť minulý rok Kanade a aj teraz, keď sme videli tie dva zápasy, tak oni nielenže majú dobrý tím, ale aj hrajú veľmi dobre. Ich herný prejav je naozaj dobrý, veľmi dobre bránia, majú skvelých oboch brankárov. Čakajú na brejkové situácie, sú veľmi silní pred bránkou a v súbojoch budú fyzickejší ako Slovinci. Takže my musíme k tomu zápasu pristúpiť tak, ako keby sme hrali proti Kanade,“ povedal Pardavý.Z uplynulých štyroch vzájomných zápasov si slovenskí hokejisti odniesli štyri víťazstvá, ale v troch vyhrali len o gól. „Môže to byť o tom jednom góle. My musíme zachytiť začiatok, musíme vstúpiť do zápasu tak, ako do tých predošlých dvoch, pretože aj so Švédmi a aj so Slovincami sme mali dobrý začiatok. Mali sme dobrý prístup a to isté očakávame aj dnes. Začiatok zápasu, prvú tretinu a každé striedanie musíme zvládnuť a pracovať s tým zápasom tak, ako sa bude vyvíjať. Nečaká nás nič ľahké,“ uzavrel asistent trénera SR.