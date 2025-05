MS v hokeji 2025: Regenda o poľavení so Slovinskom: Klasickí Slováci

Dominantná polovica prvého zápasu, značné poľavenie v tej druhej. Tak by sa dal jednou vetou zhodnotiť druhý súboj slovenskej reprezentácie proti Slovinsku (3:1) na hokejových MS v Štokholme. Úspešnú premiéru na turnaji absolvoval Pavol Regenda, ktorý naskočil do zápasu bez toho, aby absolvoval tréning. Dvadsaťpäťročný útočník si napriek tomu otvoril strelecký účet, rovnako ako Sebastián Čederle.





Práve útočník štvrtej formácie naštartoval Slovákov v dôležitom stretnutí, v ktorom získali „povinné“ tri body. Čederle si pri gólovej situácii z deviatej minúty poradil rutinérsky, keď sa prezentoval pekným bekhendovým blafákom. „Syky tam predviedol výborný forček a vypichol puk. Ja som sa ocitol sám pred bránkou a snažil som sa čo najrýchlejšie zakončiť a padlo to tam. Som za to rád. Pred zápasom mi tréner brankárov Lašák hovoril, že máme všetko dávať hore na lapačku, tak som to vyskúšal a vyšlo to,“ povedal 24-ročný center, ktorý zažíva premiéru na vrcholnom podujatí.Slováci sa potrebovali nakopnúť po nevydarenom dueli s domácim Švédskom (0:5). „Myslím si, môžeme byť spokojnejší ako po prvom zápase proti Švédom. Mali sme väčšinou dobré momenty, súpera sme veľmi nepúšťali do hry. Musím pochváliť Sama Hlavaja, určite nás tam podržal, takže klobúk dolu. Sme za to radi,“ uviedol obranca Michal Ivan pre TASR. Vyjadril sa aj k prísnejšiemu metru rozhodcov a hre slovenského výberu v oslabeniach: „Oproti tomu prvému zápasu sa vylučovalo skoro všetko, ale s tým sa nedá nič robiť. Myslím si, že sme oslabovky odohrali slušne. Pozitívne je, že sme sa ubránili aj v oslabení troch proti piatim. Po takomto triumfe nám to do kabíny dodá pokoj do ďalších zápasov. Čaká nás dôležitý duel proti Rakúsku, takže to je to, čo sme potrebovali.“Regendu čakal náročný štart turnaja. Po dlhom lete zo zámoria naskočil bez toho, aby si okúsil ľad v Avicii Aréne. „Je to extrémne veľké ihrisko, chalani mi o tom hovorili. Máte viac času v útočnom pásme. Zároveň je ťažké napádať, ale nevadí, musíme si na to zvyknúť,“ povedal autor jedného gólu, ktorý hral na krídle tretej formácie po boku Michala Krištofa a Róberta Lantošiho. „Osobne som čakal, že to bude horšie. Vypadol zo zostavy Matej Kašlík a tréneri potrebovali 12. útočníka, keďže ešte jedno miesto si nechávajú voľné. Mal som dohodu s trénerom, že ak budem potrebovať nejakú pauzu, tak mi ju dá. Cítil som sa však fajn, čiže rád som pomohol,“ dodal Regenda.Slováci mali v polovici stretnutia na konte 30 streleckých pokusov. Potom však herne poľavili, za zvyšných 30 minút vyslali iba deväť striel na bránu Slovinska. Navyše dovolili outsiderovi dostať sa späť do zápasu, našťastie však úplnú drámu nedopustili. „Mali zápas v nohách a bolo to na začiatku vidno. My sme začali super, ale potom klasickí Slováci - trochu sme si sťažili zápas. Urobili sme pár chýb a súper sa dostal do zápasu,“ uzavrel Regenda.