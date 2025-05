MS v hokeji 2025: Slováci nastúpia proti Fínom s cieľom rozlúčiť sa pozitívne

Slovenská hokejová reprezentácia sa chce rozlúčiť s prebiehajúcim svetovým šampionátom v pozitívnom svetle. Slovákov čaká v utorok 20. mája od 16.20 h záverečný súboj v štokholmskej A-skupine proti favorizovanému Fínsku. Slováci už stratili šancu postúpiť do štvrťfinále, motiváciou však zostáva ukončiť 21 rokov trvajúce čakanie na triumf proti „Suomi“ na vrcholnom podujatí.





A-skupina MS

Fíni majú už postup medzi osem najlepších istý. Pred duelom so Slovákmi ich ešte čakal v pondelok súboj s Kanadou. Severania mali po piatich stretnutiach v „áčku“ na konte 11 bodov. Plný bodový zisk zaznamenali proti Rakúsku (2:1), Slovinsku (9:1) a Lotyšsku (2:1). „Suomi“ stratili bod vo svojom druhom vystúpení proti Francúzom (4:3 pp). Proti domácemu Švédsku prehrali 1:2. „Fíni hrajú štýlom, keď súpera nie vždy prestrieľajú. Nebudú dlho držať puk na hokejkách, nahadzujú ho a snažia sa ho získať, vystreliť a zatiahnuť do defenzívy. Môže sa zdať, že všetky zápasy boli tesné, ale oni takto hrajú. Zápasy hrajú väčšinou o jeden gól, sú v tom dobrí a dokážu ich zvládnuť,“ uviedol asistent trénera Peter Frühauf.Zatiaľ posledné slovenské víťazstvo nad Fínskom na vrcholnom podujatí má dátum 28. apríla 2004. Na MS v Ostrave sa zrodil triumf 5:2. Fíni odvtedy zdolali Slovákov jedenásťkrát za sebou na MS a trikrát na ZOH. Naposledy pred troma rokmi vo štvrťfinále domáceho svetového šampionátu v Tampere (4:2). Pre slovenský výber je práve pretrhnutie negatívnej série extra motiváciou. „Každý súper je zdolateľný. Niekto má obľúbenejšieho súpera, niekomu sa zasa hrá lepšie proti kvalitnejšiemu tímu. Fíni hrali proti nám každoročne v roli favorita. My môžeme prekvapiť, ale dovolím si tvrdiť, že sila v našom mužstve naozaj drieme. Máme perfektný zápas na to, aby sme niečo odčinili a nastavili sa do ďalšej sezóny,“ povedal Frühauf.Slováci takisto hrajú o konečné umiestnenie na šampionáte. „Stále hráme o priečky v celkovej tabuľke. Je obrovský rozdiel skončiť na deviatom mieste alebo na trinástom. Hráme o to, aby sme zdolali kvalitný tím ako Fínsko,“ uvedomuje si Frühauf. Slováci navyše môžu hrať proti favoritovi uvoľnene: „Sme zdravo namotivovaní. Vedeli sme, že zápas s Lotyšmi bude kľúčový, žiaľ, nezvládli sme ho. Tlak je vždy, teraz už nie je ten, že niekam nepostúpime, ale tlak toho, že chceme vyhrať zápas na majstrovstvách sveta. Vnímame nejakú negativitu aj z domu a chceme to odčiniť. Niekedy chcenie a kvalita sa musí spojiť do toho, aby sme dosiahli úspech. Tento rok to tak nebolo, ale stále máme veľmi dôležitý zápas pred sebou.“



utorok 20. mája: Slovensko - Fínsko /Štokholm, 16.20 h/







predpokladaná zostava SR:



SR: Hlavaj - Mudrák, Kňažko, Grman, Koch, Rosandič, Golian, Romaňák (Beňo) - Sýkora, Sukeľ, Takáč - Lantoši, Krištof, Regenda - Honzek, Dvorský, Chromiak - Hrehorčák, Čederle, Roman - Čajkovič (Kašlík)