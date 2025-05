Víťazmi ankety Volejbalista roka 2024 sú Ihnát a Šepeľová

Víťazmi ankety Volejbalista roka 2024 sa v ankete Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) stali medzi mužmi Jakub Ihnát a medzi ženami Zuzana Šepeľová. Galavečer s vyhlásením výsledkov sa uskutočnil v bratislavskom divadle L+S.



Dvadsaťosemročný reprezentant Slovenska zopakoval minuloročné prvenstvo v ankete, v drese českého VK Lvi Praha sa v nedávnom skončenom ročníku radoval z titulu majstra Česka. „Veľmi si to vážim, pretože je to ocenenie za rok 2024, kedy som vlastne nič nevyhral a dokonca som bol na operácii s kolenom, čiže sezóna sa vôbec nevyvíjala dobre. O to väčšiu hodnotu to pre mňa má. Keď som si otvoril zoznam ocenených, tak sú tam veľké mená a chvíľkami nemôžem uveriť, že som vôbec tam a nie to obhájiť to. Mám obrovskú radosť,“ povedal Ihnát po prebraní ocenenia.



Pre 25-ročnú Šepeľovú je to premiérové ocenenie, v predchádzajúcej sezóne bola súčasťou Tchalou Volley. „Ja si to veľmi vážim, pretože pre mňa je to veľká pocta prebrať to po takých hráčkach, ako boli predo mnou. Taktiež je to veľká zodpovednosť do budúcna, pretože sa asi odo mňa teraz bude očakávať trochu viac, aby som dokázala niečo na ihrisku. Ja sa na to teším a veľmi si to vážim. Prestúpila som do belgickej ligy, kde sa mi tréner začal venovať a aj ja som si vstúpila do svedomia, začala som na sebe viac makať. Myslím si, že za toto všetko zmena prístupu," vyjadrila sa Šepeľová k oceneniu. Cenu fanúšika si odniesla tiež víťazka ženskej kategórie, u mužov uspel hráč Rieker UJS Komárno Peter Mlynarčík.



Najlepším trénerom medzi mužmi sa stal Robin Pělucha z majstrovského VKP FTVŠ UK Bratislava a medzi ženami triumfoval Michal Mašek, reprezentačný kouč Sloveniek. Trinástykrát v kariére ocenili za najlepšieho rozhodcu Juraja Mokrého. „Veľmi si vážim podporu Asociácie volejbalových rozhodcov a zástupcov SVF, že sa rozhodcovia zo Slovenska dostávajú na svetové podujatia. Pevne verím, že zdravie mi umožní, aby som tento rok nemusel končiť,“ uviedol pri preberaní ocenenia. Medzi kolektívmi dostali najviac hlasov muži Rieker UJS Komárno a ženská reprezentácia Slovenska.

Okrem toho vyhlásili ideálnu zostavu sezóny 2024/2025. V Niké Extralige mužov sa do nej dostali - nahrávač Juraj Zaťko, smečiari Michal Trubač a Tomáš Kriško, blokári Andrej Billich (všetci VKP FTVŠ UK Bratislava) a Filip Mačuha, univerzál Peter Mlynarčík (obaja Rieker UJS Komárno) a libero Bartolomej Jakubík (VKP FTVŠ UK Bratislava). Najužitočnejším hráčom sezóny sa stal Zaťko. V Niké Extralige žien sa prebojovali do nej nahrávačka Simona Slivková (VA Uniza Žilina, smečiarky Romana Hudecová (VKP FTVŠ UK Bratislava), Michaela Kánová (Slávia Kooperativa EUBA), blokárky Lenara Baijo (VKP FTVŠ UK Bratislava) s Lydiou Montague (Slávia Kooperativa EUBA(, univerzálka Ema Palkovičová (VK Nové Mesto nad Váhom), liberka Ema Magdinová (Slávia Kooperativa EUBA). Za najužitočnejšiu hráčku sezóny vyhlásili Hudecovú.



V plážovom volejbale triumfoval u mužov piatykrát Ľuboš Nemec: „Som rád, že sa nám podarilo obhájiť titul a plážový volejbal ide každým rokom na Slovensku hore.“ Medzi ženami premiérovo Eva Nemec-Eleková: „Na rozdiel od manžela som tu prvýkrát. Ďakujem svojej parťáčke za triumf na majstrovstvách Slovenska. Veľmi sa tešíme, že sa nám to obom podarilo.“ Do Siene slávy slovenského volejbalu uviedli Petra Kalného, úspešného klubového trénera a tiež reprezentačného kormidelníka Slovenska. Okrem neho je už v nej Juraj Mokrý, špičkový svetový rozhodca, účastník troch olympijských hier, viacerých majstrovstiev sveta a Európy. Tretím uvedeným menom bola Eva Koseková, bývalá reprezentantka a trénerka viacerých reprezentačných výberov Slovenska.

Volejbalista roka 2024 - výsledky (v zátvorke uvedený posledný klub):

tréneri

plážový volejbal:

1. Jakub Ihnát (Lvi Praha/ČR) 128, 2. Július Firkaľ (Levski Sofia/ Bul.) 111, 3. Patrik Lamanec (Deya Burgas/Bul.) 77, 4. Peter Mlynarčík (Rieker UJS Komárno) 65, 5. Juraj Zaťko a Andrej Billich (obaja VKP FTVŠ UK Bratislava) po 62, 7. Lukáš Kyjanica (Kladno Volejbal/ČR) 15, 8. Tomáš Kriško (VKP FTVŠ UK Bratislava) 14, 9. Šimon Krajčovič (Neftochimik Burgas/Bul.) 10, 10. Erik Gulák (VK MIRAD UNIPO Prešov) 8. Hlasy dostalo 22 hráčov1. Zuzana Šepeľová (Tchalou Volley/Bel.) 141, 2. Karin Palgutová (LOVB Houston/USA) 134, 3. Karin Šunderlíková (Béziers/Fr.) 68, 4. Nikola Radosová (CSO Voluntari/Rum.) 55, 5. Ema Magdinová (Slávia Kooperativa EUBA) 49, 6. Nikola Kvapilová (VK Prostějov/ČR) 45, 7. Tereza Hrušecká (E.S. Charleroi Volley/Bel.) 42, 8. Karolína Fričová (Terville-Florange OC/Fr.) 40, 9. Barbora Koseková (Békešská Čaba/Maď.) 17, 10. Lenka Skalická (CSM Volei Alba-Blaj/Rum.) 11. Hlasy dostalo 20 hráčok.1. Rieker UJS Komárno 111, 2. VKP FTVŠ UK Bratislava 102, 3. reprezentácia Slovenska 251. reprezentácia Slovenska 123, 2. Slávia Kooperativa EUBA 91, 3. Volley project UKF Nitra 241. Robin Pělucha (VKP FTVŠ UK Bratislava) 74, 2. Štefan Chrtiansky st. (Hypo Tirol Innsbruck/Rak.) 58, 3. Steven Vanmedegael (mužská reprezentácia/Roeselare, Bel.) 351. Michal Mašek (ženská reprezentácia/Rzeszov/Poľ.) 127, 2. Jakub Brečka (Linz/Rak.) 52, 3. Michal Matušov (Slávia Kooperativa EUBA) 351. Juraj Mokrý 144, 2. Igor Porvazník 49, 3. Miroslav Juráček 38



muži: 1. Ľuboš Nemec 50, 2. Adrián Petruf 44, 3. Tomáš Patúc 40



ženy: 1. Eva Nemec Eleková 34, 2. Ľubica Šipošová 27, 3. Martina Tereňová 17