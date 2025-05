MS v hokeji 2025: Slovenskí hokejisti proti Fínom aj s Romaňákom, Pardavý: „Sú silní“

V poslednom zápase Slovenska na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme zasiahne po prvý raz do hry obranca Dávid Romaňák. Nahradí chorého Michala Beňa. Proti Fínsku nebude hrať ani útočník Samuel Honzek. Po utorkovom dopoludňajšom rozkorčuľovaní o tom informoval asistent trénera Ján Pardavý.





Slováci nastúpia so 7 obrancami a 13 útočníkmi. „Aj keby bol Mišo zdravý, mali sme to takto pripravené,“ povedal Pardavý.Účinkovanie na šampionáte Slováci ukončia zápasom proti Suomi, ktorí v pondelok večer zdolali Kanadu po nájazdoch. Zámorskému výber tak uštedrili prvú prehru v skupine. Oba tímy už majú istý postup do štvrťfinále. "Fíni mali rozpačitý začiatok, ale v zápase s Kanadou ukázali, že sú silní. Majú dobre strieľajúcich obrancov, rýchlych útočníkov, musíme sa pripraviť najlepšie ako vieme,“ dodal Pardavý.