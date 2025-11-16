Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 16.11.2025
16. novembra 2025

Turnaj majstrov v Turíne 2025: Sinner obhájil titul na turnaji majstrov,vo finále zdolal Alcaraza


Tagy: Jannik Sinner

Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil titul na Turnaji majstrov v Turíne. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii nasadenej dvojky turnajovú jednotku Španiela Carlosa Alcaraza 7:6 (4), 7:5. Alcaraz však napriek prehre zakončí rok v pozícii svetovej jednotky.



Turnaj majstrov v Turíne 2025: Sinner obhájil titul na turnaji majstrov,vo finále zdolal Alcaraza

Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil titul na turnaji majstrov v Turíne. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii nasadenej dvojky turnajovú jednotku Španiela Carlosa Alcaraza 7:6 (4), 7:5. Šesťnásobný grandslamový šampión napriek finálovej prehre zakončí rok na čele svetového rebríčka ATP.


Sinner prešiel celým turnajom bez prehry a zinkasuje rekordnú prémiu 5,071 milióna dolárov pred zdanením. Vzájomnú bilanciu s Alcarazom skorigoval na 6:10 a natiahol víťaznú sériu v Turíne na desať zápasov. Španiela v tomto roku zdolal vo finále Wimbledonu, na Roland Garros i na US Open ťahal v súbojoch s veľkým rivalom za kratší koniec. Alcaraz nevyužil šancu stať sa prvým španielskym singlovým šampiónom od roku 1998, keď na záverečnom vrchole sezóny triumfoval Alex Corretja.

Finále vo štvrtom geme na niekoľko minút prerušili. Jednému z divákov prišlo v hľadisku nevoľno a tak museli zasiahnuť zdravotníci. Za stavu 5:4 si Alcaraz nechal zavolať na kurt fyzioterapeuta pre problémy s pravým stehenným svalom. V dvanástom geme mal k dispozícii setbal, Sinner ho však odvrátil a tak o osude prvého setu rozhodol tajbrejk. V ňom si Talian vybudoval náskok 5:3 a za stavu 6:4 premenil prvý setbal.

Španiel sa rýchlo otriasol a na začiatku druhého dejstva sa ujal vedenia 3:1. Sinner však v ďalších minútach otočil na 4:3 a duel už dotiahol do úspešného konca. Za stavu 6:5 využil pri podaní Španiela hneď prvý mečbal. Alcaraz nezískal deviaty titul v tejto sezóne, naposledy sa to podarilo Britovi Andymu Murraymu v roku 2016.

Sinner v úvode slávnostného príhovoru po prevzatí cennej trofeje zložil Alcarazovi kompliment. „Carlos, naučil som sa pár slov po španielsky, no radšej budem hovoriť v angličtine. Veľká poklona, máš za sebou fantastickú sezónu, ktorú zakončíš ako svetová jednotka. Som veľmi rád, že si na okruhu ATP, obaja sa navzájom posúvame. Ďakujem môjmu tímu a fanúšikom za podporu. Vytvorili skvelú atmosféru, pripadal som si ako na futbalovom ihrisku."

Alcaraz hodnotil svoje vystúpenie na turnaji pozitívne. „Napriek dnešnej prehre som veľmi spokojný s úrovňou mojej hry. Vo finále som narazil na hráča, ktorý v hale neprehral dva roky. Vždy sa vráti silnejší, blahoželám mu k zisku titulu. Ďakujem aj talianskym fanúšikom, ktorí fandili Jannikovi, no boli veľmi slušní. Teraz je čas dopriať si krátky oddych a pripraviť sa na novú sezónu."

turnaj majstrov v Turíne 2025

dvojhra - finále:

Jannik Sinner (Tal.-2) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 7:6 (4), 7:5


