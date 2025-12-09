|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Izabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. decembra 2025
Liga majstrov: Arsenal hrá o istotu osemfinále,šlágrom kola je Real Madrid - Man City
Tagy: Liga majstrov
Arsenal vedie po piatom kole ligovej fázy tabuľku s pätnástimi bodmi, skóre 14:1 a ako jediný nestratil ani bod.
Zdieľať
Futbalisti londýnskeho Arsenalu si môžu v stredu za určitých okolností zaistiť priamy postup do osemfinále Ligy majstrov. Priebežný líder ligovej fázy na to potrebuje minimálne výhru v Bruggách. Pozornosť pútajú aj šlágre medzi Interom Miláno a Liverpoolom či Realom Madrid a Manchestrom City. V hre by sa mohli objaviť aj Slováci Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Schranz (Slavia Praha) a Stanislav Lobotka (SSC Neapol).
Arsenal vedie po piatom kole ligovej fázy tabuľku s pätnástimi bodmi, skóre 14:1 a ako jediný nestratil ani bod. Účasť v play off o osemfinále má už istú a ak zvýši náskok na deviaty tím na minimálne sedem bodov, pôjde medzi najlepšiu šestnástku priamo. Skomplikovať to môžu početné zranenia v kádri „gunners“, v dôsledku ktorých môže duel v Belgicku vynechať až osem hráčov vrátane kľúčových obrancov Williama Salibu a Gabriela Magalhaesa. Bruggy sú na 26. mieste so štyrmi bodmi a naposledy triumfovali v úvodnom septembrovom zápase nad AS Monaco.
Úradujúci anglický majster Liverpool prežíva hlbokú krízu, z posledných šiestich zápasov vyhral len jeden ligový na pôde West Hamu a v tabuľke LM je trinásty s deviatimi bodmi. Po sobotnej ligovej remíze na trávniku Leedsu navyše rozvíril vody Mohamed Salah. Egyptského kanoniera momentálne spájajú s odchodom po ôsmich rokoch. V Miláne čaká tím náročný zápas so silnou diváckou kulisou San Sira, pričom Inter je v najvyššej talianskej súťaži na druhom mieste a v LM zaváhal len raz na pôde Atletica Madrid. V hlavnom meste Španielska je na programe zlatý klinec dvojdňového programu v podobe duelu medzi Realom Madrid a Manchestrom City. Za posledné štyri roky sa tieto veľkokluby stretli osemkrát vrátane semifinále 2022/23, kedy „citizens“ postúpili do finále a získali svoj prvý a doposiaľ jediný titul. Ostrovný klub mieri do Španielska v dobrej forme so šnúrou troch výhier, kým domáci majú za sebou prekvapujúcu nedeľnú prehru so Celtou Vigo aj s dvoma vylúčeniami. V LM však v tejto sezóne ešte doma neprehrali a sú piati, o štyri pozície a dva body nad Manchestrom City. Ten utrpel naposledy prvú prehru v LM s Bayerom Leverkusen s desiatimi zmenami v základnej zostave, čo tréner Pep Guardiola spätne označil za príliš veľký zásah do mužstva. Jeho tím sa bude chcieť vyhnúť tretej prehre v sérii s „bielym baletom“, na ktorého pôde vyhral len jedno z predošlých siedmich stretnutí.
Obranca Hancko je pevnou súčasťou Atletica Madrid, v ktorého drese zaznamenal už aj dve asistencie. V milionárskej súťaži spočiatku nenastupoval, no posledné tri duely absolvoval celé. Jeho tím čaká zápas na pôde holandského PSV a Hancko by mohol nastúpiť na pozícii stopéra, keďže Joseho Gimeneza trápi zranenie zadného stehenného svalu. Defenzíva hostí bude mať proti sebe Guusa Tila, najlepšieho strelca tímu a druhého najlepšieho kanoniera prebiehajúcej sezóny Eredivisie. Sezóna útočníka Schranza je poznačená zdravotnými problémami, pre ktoré vynechal aj dva z predošlých troch zápasov vrátane remízy v LM s Athleticom Bilbao. V poslednom zápase v Tepliciach však bol na lavičke náhradníkov a Slávii (26.), ktorá stále čaká v LM na prvú výhru, by tak mohol pomôcť na pôde šestnásteho Tottenhamu. Lobotku trápi svalové zranenie a je súčasťou početných absencií v Neapole. Ten prežíva napriek tomu vydarené obdobie, v nedeľu si poradil 2:1 s Juventusom a na základe informácií špecializovaného portálu Transfermarkt by tréner Antonio Conte mohol v stredu na pôde Benficy Lisabon počítať aj so slovenským stredopoliarom. SSC je v tabuľke dvadsiaty, Benfica s jednou výhrou o desať priečok nižšie.
Tagy: Liga majstrov
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
MS žien vo florbale: Slovenky zdolali Holandsko 11:4 a postúpili do štvrťfinále
MS žien vo florbale: Slovenky zdolali Holandsko 11:4 a postúpili do štvrťfinále