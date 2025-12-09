Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Izabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

09. decembra 2025

Liga majstrov: Arsenal hrá o istotu osemfinále,šlágrom kola je Real Madrid - Man City


Tagy: Liga majstrov

Arsenal vedie po piatom kole ligovej fázy tabuľku s pätnástimi bodmi, skóre 14:1 a ako jediný nestratil ani bod.



Zdieľať
Liga majstrov: Arsenal hrá o istotu osemfinále,šlágrom kola je Real Madrid - Man City

Futbalisti londýnskeho Arsenalu si môžu v stredu za určitých okolností zaistiť priamy postup do osemfinále Ligy majstrov. Priebežný líder ligovej fázy na to potrebuje minimálne výhru v Bruggách. Pozornosť pútajú aj šlágre medzi Interom Miláno a Liverpoolom či Realom Madrid a Manchestrom City. V hre by sa mohli objaviť aj Slováci Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Schranz (Slavia Praha) a Stanislav Lobotka (SSC Neapol).


Arsenal vedie po piatom kole ligovej fázy tabuľku s pätnástimi bodmi, skóre 14:1 a ako jediný nestratil ani bod. Účasť v play off o osemfinále má už istú a ak zvýši náskok na deviaty tím na minimálne sedem bodov, pôjde medzi najlepšiu šestnástku priamo. Skomplikovať to môžu početné zranenia v kádri „gunners“, v dôsledku ktorých môže duel v Belgicku vynechať až osem hráčov vrátane kľúčových obrancov Williama Salibu a Gabriela Magalhaesa. Bruggy sú na 26. mieste so štyrmi bodmi a naposledy triumfovali v úvodnom septembrovom zápase nad AS Monaco.

Úradujúci anglický majster Liverpool prežíva hlbokú krízu, z posledných šiestich zápasov vyhral len jeden ligový na pôde West Hamu a v tabuľke LM je trinásty s deviatimi bodmi. Po sobotnej ligovej remíze na trávniku Leedsu navyše rozvíril vody Mohamed Salah. Egyptského kanoniera momentálne spájajú s odchodom po ôsmich rokoch. V Miláne čaká tím náročný zápas so silnou diváckou kulisou San Sira, pričom Inter je v najvyššej talianskej súťaži na druhom mieste a v LM zaváhal len raz na pôde Atletica Madrid. V hlavnom meste Španielska je na programe zlatý klinec dvojdňového programu v podobe duelu medzi Realom Madrid a Manchestrom City. Za posledné štyri roky sa tieto veľkokluby stretli osemkrát vrátane semifinále 2022/23, kedy „citizens“ postúpili do finále a získali svoj prvý a doposiaľ jediný titul. Ostrovný klub mieri do Španielska v dobrej forme so šnúrou troch výhier, kým domáci majú za sebou prekvapujúcu nedeľnú prehru so Celtou Vigo aj s dvoma vylúčeniami. V LM však v tejto sezóne ešte doma neprehrali a sú piati, o štyri pozície a dva body nad Manchestrom City. Ten utrpel naposledy prvú prehru v LM s Bayerom Leverkusen s desiatimi zmenami v základnej zostave, čo tréner Pep Guardiola spätne označil za príliš veľký zásah do mužstva. Jeho tím sa bude chcieť vyhnúť tretej prehre v sérii s „bielym baletom“, na ktorého pôde vyhral len jedno z predošlých siedmich stretnutí.

Obranca Hancko je pevnou súčasťou Atletica Madrid, v ktorého drese zaznamenal už aj dve asistencie. V milionárskej súťaži spočiatku nenastupoval, no posledné tri duely absolvoval celé. Jeho tím čaká zápas na pôde holandského PSV a Hancko by mohol nastúpiť na pozícii stopéra, keďže Joseho Gimeneza trápi zranenie zadného stehenného svalu. Defenzíva hostí bude mať proti sebe Guusa Tila, najlepšieho strelca tímu a druhého najlepšieho kanoniera prebiehajúcej sezóny Eredivisie. Sezóna útočníka Schranza je poznačená zdravotnými problémami, pre ktoré vynechal aj dva z predošlých troch zápasov vrátane remízy v LM s Athleticom Bilbao. V poslednom zápase v Tepliciach však bol na lavičke náhradníkov a Slávii (26.), ktorá stále čaká v LM na prvú výhru, by tak mohol pomôcť na pôde šestnásteho Tottenhamu. Lobotku trápi svalové zranenie a je súčasťou početných absencií v Neapole. Ten prežíva napriek tomu vydarené obdobie, v nedeľu si poradil 2:1 s Juventusom a na základe informácií špecializovaného portálu Transfermarkt by tréner Antonio Conte mohol v stredu na pôde Benficy Lisabon počítať aj so slovenským stredopoliarom. SSC je v tabuľke dvadsiaty, Benfica s jednou výhrou o desať priečok nižšie.

Tagy: Liga majstrov
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
MS žien vo florbale: Slovenky zdolali Holandsko 11:4 a postúpili do štvrťfinále

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 