Pondelok 12.1.2026
12. januára 2026
MS18: Slovenské hokejistky zdolali Fínsko 5:2, Lopušanová so štyrmi gólmi
Sedemnásťročná útočníčka má tak v rámci MS „18“ na konte už 20 presných zásahov a celkovo 29 bodov.
Slovenské hokejistky do 18 rokov zdolali na majstrovstvách sveta tejto kategórie v kanadských mestách Sydney a Membertou Fínsko 5:2. Štyrmi gólmi sa na tom podieľala pri svojej štvrtej účasti na šampionáte do 18 rokov Nela Lopušanová, aktuálne najlepšia strelkyňa šampionátu.
Sedemnásťročná útočníčka má tak v rámci MS „18“ na konte už 20 presných zásahov a celkovo 30 bodov. Štvorgólový zápas ju v historickom poradí produktivity posunul opäť bližšie k zdolaniu rekordérky Kendall Coyne Schofieldovej z USA. Tá nazbierala dovedna 33 bodov (22+11). Lopušanová sa zaradila na druhú priečku historickej tabuľky spolu s Amandou Kesselovou a v nedeľu predstihla ďalšie dve Američanky Alex Carpenterovú a Haley Skarupovú (zhodne 28 bodov). Na vyrovnanie streleckého rekordu Schofieldovej jej chýbajú už iba dva presné zásahy.
Lopušanová najprv bekhendovým zakončením otvorila skóre stretnutia a potom v presilovke nekompromisnou strelou zvýšila na 2:0. Začiatok druhej tretiny lepšie zachytili Fínky a znížili na 1:2, no Slovenky opäť odpovedali počas presilovej hry zásluhou Alexandry Hirjakovej. Lopušanová následne dovŕšila hetrik v 42. minúte a štvrtý gól dala do prázdnej bránky. Najbližšie sa slovenské reprezentantky predstavia v utorok o 15.00 h proti rovesníčkam z Česka. Tie nestačili na USA v pomere 1:9 a v tabuľke im patrí druhé miesto, o skóre pred Slovenkami.
-skupina:
Fínsko - SLOVENSKO 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Góly: 22. Tapaniová (Siivonenová, Hämäläinenová), 53. Siitonenová (Ruonakoskiová, Karkkainenová) - 10. Lopušanová (Mikulášiková), 18. Lopušanová (Karkošková, Juríková), 37. Hirjaková (Karkošková, Juríková), 42. Lopušanová (Roštecká), 59. Lopušanová
Zostava SR: Sumegová – Rošková, Letašiová, Roštecká, Čellárová, Luptáková, Kubáňová, Konrádová, Lipnická - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Geröová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová
ďalší výsledok:
USA - Česko 9:1 (4:0, 4:1, 1:0)
tabuľka:
1. USA 2 2 0 0 0 22:1 6
2. Česko 2 1 0 0 1 10:10 3
3. Slovensko 2 1 0 0 1 5:15 3
4. Fínsko 2 0 0 0 2 3:14 0
hlasy po zápase /zdroj: instagram.com/joj_sport/:
Michal Kobezda, tréner SR: „Nebolo to ľahké víťazstvo, aj keď výsledok hovorí možno inak. Od začiatku sme podávali bojovný výkon, dievčatá plnili pokyny a vyhrali. Američanky boli úplne na inom leveli, dnes to bol ľahší súper. Sme radi, že sme to dotiahli do víťazného konca. S Nelou som maximálne spokojný, s jej prístupom k tréningom, zápasom i spoluhráčkam. Turnaj pokračuje, chceme sa pripraviť na zápas s Češkami. Rozoberieme si ich posledný zápas a budeme chcieť uspieť.
Nela Lopušanová, kapitánka SR: „Videla som to veľmi pozitívne, odmakali sme si to a cez prestávku sme si hovorili, že musíme bojovať celý zápas. Výsledok sa dostavil. Po prehre s USA sme pozerali video a tréner nám dal rady, ktoré boli lepšie. Zajtra nás už čaká tréning a potom Češky. S dievčatami je to skvelé, šatňa mi pomáha.“
