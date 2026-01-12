Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 12.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ernest
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

12. januára 2026

MS18: Slovenské hokejistky zdolali Fínsko 5:2, Lopušanová so štyrmi gólmi


Tagy: Nela Lopušanová

Sedemnásťročná útočníčka má tak v rámci MS „18“ na konte už 20 presných zásahov a celkovo 29 bodov.



Zdieľať
MS18: Slovenské hokejistky zdolali Fínsko 5:2, Lopušanová so štyrmi gólmi

Slovenské hokejistky do 18 rokov zdolali na majstrovstvách sveta tejto kategórie v kanadských mestách Sydney a Membertou Fínsko 5:2. Štyrmi gólmi sa na tom podieľala pri svojej štvrtej účasti na šampionáte do 18 rokov Nela Lopušanová, aktuálne najlepšia strelkyňa šampionátu.


Sedemnásťročná útočníčka má tak v rámci MS „18“ na konte už 20 presných zásahov a celkovo 30 bodov. Štvorgólový zápas ju v historickom poradí produktivity posunul opäť bližšie k zdolaniu rekordérky Kendall Coyne Schofieldovej z USA. Tá nazbierala dovedna 33 bodov (22+11). Lopušanová sa zaradila na druhú priečku historickej tabuľky spolu s Amandou Kesselovou a v nedeľu predstihla ďalšie dve Američanky Alex Carpenterovú a Haley Skarupovú (zhodne 28 bodov). Na vyrovnanie streleckého rekordu Schofieldovej jej chýbajú už iba dva presné zásahy.

Lopušanová najprv bekhendovým zakončením otvorila skóre stretnutia a potom v presilovke nekompromisnou strelou zvýšila na 2:0. Začiatok druhej tretiny lepšie zachytili Fínky a znížili na 1:2, no Slovenky opäť odpovedali počas presilovej hry zásluhou Alexandry Hirjakovej. Lopušanová následne dovŕšila hetrik v 42. minúte a štvrtý gól dala do prázdnej bránky. Najbližšie sa slovenské reprezentantky predstavia v utorok o 15.00 h proti rovesníčkam z Česka. Tie nestačili na USA v pomere 1:9 a v tabuľke im patrí druhé miesto, o skóre pred Slovenkami.

-skupina:

Fínsko - SLOVENSKO 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Góly: 22. Tapaniová (Siivonenová, Hämäläinenová), 53. Siitonenová (Ruonakoskiová, Karkkainenová) - 10. Lopušanová (Mikulášiková), 18. Lopušanová (Karkošková, Juríková), 37. Hirjaková (Karkošková, Juríková), 42. Lopušanová (Roštecká), 59. Lopušanová

Zostava SR: Sumegová – Rošková, Letašiová, Roštecká, Čellárová, Luptáková, Kubáňová, Konrádová, Lipnická - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Geröová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová



ďalší výsledok:

USA - Česko 9:1 (4:0, 4:1, 1:0)



tabuľka:

1. USA 2 2 0 0 0 22:1 6

2. Česko 2 1 0 0 1 10:10 3

3. Slovensko 2 1 0 0 1 5:15 3

4. Fínsko 2 0 0 0 2 3:14 0



hlasy po zápase /zdroj: instagram.com/joj_sport/:

Michal Kobezda, tréner SR: „Nebolo to ľahké víťazstvo, aj keď výsledok hovorí možno inak. Od začiatku sme podávali bojovný výkon, dievčatá plnili pokyny a vyhrali. Američanky boli úplne na inom leveli, dnes to bol ľahší súper. Sme radi, že sme to dotiahli do víťazného konca. S Nelou som maximálne spokojný, s jej prístupom k tréningom, zápasom i spoluhráčkam. Turnaj pokračuje, chceme sa pripraviť na zápas s Češkami. Rozoberieme si ich posledný zápas a budeme chcieť uspieť.

Nela Lopušanová, kapitánka SR: „Videla som to veľmi pozitívne, odmakali sme si to a cez prestávku sme si hovorili, že musíme bojovať celý zápas. Výsledok sa dostavil. Po prehre s USA sme pozerali video a tréner nám dal rady, ktoré boli lepšie. Zajtra nás už čaká tréning a potom Češky. S dievčatami je to skvelé, šatňa mi pomáha.“


Tagy: Nela Lopušanová
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Španielsky superpohár 2026: Barcelona obhájila superpohár po víťazstve nad Realom 3:2

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 