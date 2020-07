Smerom k Marsu odštartoval svoju misiu Rover Perseverance, pokúsi sa o vytvorenie kyslíka

Jeden marťanský rok

Rover nesie aj testovaciu helikoptéru

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok úspešne odštartoval svoju novú marťanskú misiu. Rover Perseverance na palube rakety Atlas vzlietol z Mysu Canaveral na Floride o 7:50 miestneho času (13:50 stredoeurópskeho letného času). Na Červenej planéte by mal pristáť vo februári.Po sedemmesačnej ceste sa Perseverance pokúsi pristáť v 40 kilometrov širokom kráteri Jezero, ktorý bol podľa satelitných záberov pred miliardami rokov jazerom. Rover by mal na Marse hľadať dôkazy o predchádzajúcom mikrobiálnom živote a tiež zbierať vzorky hornín, ktoré sa na Zem v priebehu nasledujúceho desaťročia pokúsia dostať iné misie.Perseverance tiež poslúži výskumníkom pri príprave budúceho plánovaného vyslania ľudí na Mars - jeden z jeho inštrumentov sa pokúsi z tamojšej atmosféry, ktorej dominuje oxid uhličitý, vytvoriť kyslík a na palube stroja sú tiež materiály na skafandre určené na test odolnosti.Perseverance by mal skúmať planétu prinajmenšom jeden marťanský rok, čo sú zhruba dva pozemské roky. Jeho funkčnosť bude zabezpečovať rádioizotopový energetický systém. Viacúčelový rádioizotopový termoelektrický generátor (MMRTG) bude premieňať teplo vznikajúce pri prirodzenom rozpade plutónia na elektrinu, ktorá bude napájať dve hlavné batérie. Teplo z MMRTG zase udrží nástroje a systémy rovera v ich správnej prevádzkovej teplote.Šesťkolesový rover, ktorý váži takmer tonu, má na sebe sedem nástrojov, 23 kamier, dva mikrofóny a vrták. Tiež nesie 1,8-kilogramovú helikoptéru Ingenuity, ktorú po nájdení vhodného terénu vypustia na testovací let. Ten má dokázať, že letecké stroje dokážu fungovať aj v riedkom marťanskom vzduchu.Misia NASA je tretia, ktorá tento rok vyštartovala k Marsu. Svoje sondy tam už vyslali aj Čína a Spojené arabské emiráty.