Musilová plánuje vystúpiť na najvyšší vrch každého kontinentu

Slovenská marsonautka Michaela Musilová plánuje za štyri roky vystúpiť na najvyšší vrch každého kontinentu. Celosvetový projekt Koruna Zeme, ktorého prvou expedíciou je práve výstup na Kilimandžáro, začína už o tri týždne.





"Je pre mňa veľmi dôležité rozprávať o svojom výskume a aktivitách čo najširšiemu okruhu ľudí. Verím, že čím viac poznatkov si budeme zdieľať, tým viac mladých a talentovaných študentov budeme zapájať do celosvetových projektov," vyhlásila Musilová.Cieľom projektu je skúmať extrémofily, teda mikroorganizmy, ktoré žijú v extrémnych podmienkach, ako napríklad na vrcholoch týchto hôr. Astrobiologička predpokladá, že tieto mikroorganizmy sú tak odolné, že by sa mohli porovnávať s tými, ktoré by sa teoreticky mohli nachádzať aj na Marse."Okrem extrémofilov budem na Kilimandžáre skúmať aj mieru zamorenia mikroplastami. Globálne otepľovanie je už takou extrémnou súčasťou našich životov, že podľa môjho názoru by každý z nás mal prispieť svojím dielom k snahám o záchranu planéty," uviedla vedkyňa.Počas expedícií bude Musilová a jej tím testovať rôzne technológie a produkty spojené s jej astrobiologickým výskumom. Do expedícií budú taktiež zaraďované študentské vedecko-technické projekty, ktoré budú navrhovať deti z rôznych končín sveta."Chcela by som mladých ľudí motivovať, aby sa zaujímali o prírodu a vedu," priznala. Ako dodala, Slováci sú šikovní a vo veľmi mladom veku dokážu vymyslieť vedecké projekty, ktoré prispievajú medzinárodným vedeckým tímom.Projekt je podľa nej celosvetovým unikátom, na týchto vrcholoch sa totiž obdobné výskumné a vzdelávacie aktivity ešte nikdy nevykonávali. Posledný výstup je predbežne naplánovaný o necelé štyri roky na Mount Evereste.