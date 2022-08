Pozor na hady, vretenica je jedovatá. Po uhryznutí zachovajte pokoj

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) Univerzitnej nemocnice Bratislava konzultovalo v tomto roku 12 prípadov uhryznutia hadom. V štyroch prípadoch išlo o uhryznutia vretenicou a ôsmich užovkou. Informovala o tom vedúca NTIC Silvia Plačková.





"Počet uhryznutí hadmi je približne rovnaký ako v minulých rokoch," uviedla doktorka. Ozrejmila, že za minulý rok konzultovali 12 prípadov, z toho päť vreteníc a sedem užoviek. Podľa jej slov je v skutočnosti uhryznutí hadmi viacej."Uhryznutie hadom u nás patrí k zriedkavejším javom," priblížilo NTIC na svojom webe s tým, že na Slovensku sa vo voľnej prírode vyskytuje len jeden jedovatý had, a to vretenica severná. V prípade uhryznutia odporúča zachovať pokoj, znehybniť zasiahnutú časť tela a dodržiavať pokojový režim, aby sa vniknutie jedu do ostatných častí neurýchlilo.Uhryznuté miesto treba ošetriť krytím. Rana sa nesmie vyrezávať a ani vysávať ústami či vypaľovať, ani naložiť škrtidlo a prikladať ľad. Zároveň je potrebné čo najskôr transportovať postihnutého do nemocničného zariadeniaRozmanitosť príznakov závisí napríklad od množstva vstreknutého jedu, ale aj od miesta uhryznutia či postupe pri prvej pomoci. "Často sú viditeľné ranky po zuboch, počiatočná bolesť môže chýbať. V priebehu prvých dvoch hodín po uhryznutí vznikne väčšinou miestny opuch už sprevádzaný bolesťou," uvádza NTIC na svojom webe. Taktiež môžu vzniknúť krvné podliatiny či zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín, zmena farby v mieste opuchu až nekróza kože.Viac ako polovica postihnutých má bolesti brucha, ktoré môžu imitovať náhlu brušnú príhodu, ale môže sa vyskytnúť aj vracanie a hnačky. Krátko po uhryznutí je bledosť a slabosť, potenie, pokles krvného tlaku či zrýchlený tep.