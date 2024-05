Musíme robiť menej chýb a o rok vymyslieť niečo lepšie, povedal Kelemen po prehre s Kanadou (foto)

Tím ukázal srdce

Turnaj si užili

24.5.2024 (SITA.sk) - Útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Miloš Kelemen priznal, že v zápasoch proti takým silným protivníkom, ako sú Kanaďania, musia hrať Slováci čo najviac v plnom počte a vyhýbať sa momentom, keď inkasujú dvakrát v rýchlom časovom slede. To sa Slovákom vo štvrtkovom štvrťfinále proti „javorovým listom“ stalo v úvode prvej i tretej tretiny a napokon prehrali 3:6.„To sa nám nemôže stávať s takýmto súperom. Mimo toho sme odohrali dobrý zápas. Tlačili sme sa do bránky a je to veľká škoda,“ rozhovoril sa Kelemen vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).„Proti tímu ako Kanada je veľmi ťažké doťahovať. Snažili sme sa, vedeli sme, že to bude ťažké, ale pokúsili sme sa o to... Tím ukázal srdce, len škoda tých inkasovaných gólov.“Aj podľa Kelemena bol turnaj v podaní Slovákov „hore-dole“. Samotný 24-ročný útočník pôsobiaci v zámorí na turnaji skóroval trikrát, pričom všetky tri góly zaznamenal proti mužstvám spoza Atlantiku - dva proti Američanom a jeden proti Kanaďanom.„My sme si turnaj užili. Diváci v Ostrave boli výborní, takže je to o to smutnejšie, že si ešte nezahráme ďalšie dva zápasy. Ťažko sa mi to teraz hodnotí. Chceli sme prejsť cez štvrťfinále a vedeli sme, že na to máme, keď každý odovzdá maximum,“ povedal Kelemen.Tvrdí, že Slovákom v niektorých chvíľach možno chýbali skúsenosti a vyzretosť. „O rok budeme znova o čosi skúsenejší. Musíme sa naučiť vyhrávať tie veľké zápasy. Nie je to o tom, že dáme Kanade sedem-osem gólov. Inkasovali sme šesťkrát a to je dosť. Musíme robiť menej chýb, sústrediť sa od začiatku a byť zodpovední. Teraz treba dobre pracovať v kluboch, znova sa stretnúť o rok a vymyslieť niečo lepšie,“ skonštatoval Kelemen.