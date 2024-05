Slováci na MS v hokeji striedali horšie momenty s lepšími, proti Kanade potrebovali nadľudský výkon a šťastenu (video)

Šťastena sa odvrátila

Horšie momenty striedali lepšie

24.5.2024 (SITA.sk) - Už nezachytený úvod, keď slovenskí hokejisti dostali od Kanaďanov dva góly, akoby predznamenal ďalší priebeh štvrtkového štvrťfinálového stretnutia majstrovstiev sveta v Česku, po ktorom sa tím spod Tatier rozlúčil s účinkovaním na tohtoročnom šampionáte. Slovenské mužstvo podľahlo „javorovým listom“ 3:6 a v 13. štvrťfinálovom vystúpení na scéne MS si nepripísalo na konto šiesty postup do bojov o medaily.„Bol to ťažký a taký 'hojdačkový' duel. Chceli sme zachytiť úvod, čo sa nám nepodarilo. Rýchlo sme išli do dvojgólového manka a trochu sme sa museli dostať z tohto šoku. Chalani zabrali a dostali sme sa trošičku šťastnejším gólom do hry,“ povedal vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) asistent trénera v slovenskom realizačnom tíme Peter Frühauf Slovenský tím rýchlo prehrával 0:2, no hoci zakrátko znížil, podľa 41-ročného rodáka z Prešova sa neskôr šťastena odvrátila od Slovákov pri gólovej šanci Kelemena „Taký skúsený tím, aký má Kanada na týchto majstrovstvách sveta, dokáže tieto momenty využiť. Odskočili nám na tri-štyri góly a vtedy sme opäť mali pasáž, keď sme sa potrebovali zrovnať. Od nášho druhého gólu sme potom mali silný záver. Boli sme naozaj agresívni a mali sme šance. Chceli sme Kanadu zdolať a vedeli sme, že budeme potrebovať nadľudský výkon a šťastenu, aby sme to zvládli. Nestalo sa, a preto zaslúžene postupuje Kanada.“Frühauf sa snažil identifikovať príčinu slabšieho úvodu Slovákov v dueli proti Kanaďanom. „Štvrťfinálový zápas, tlak, nová hala, top súper... Možno sme trochu boli v očakávaní. Hlavne sme spravili dve chybičky, po ktorých sme dostali góly a to nás zabrzdilo. To sa stane. Išli sme však ďalej. Boli sme blízko od vyrovnania, Kanada nám však odskočila a v závere si to ustrážila.“Pri pohľade na celkové počítanie na turnaji niekdajší obranca priznal, že Slováci striedali horšie momenty s lepšími. „Už hneď ten prvý zápas sa ťažko prehĺtal (prehra s Nemcami 4:6, pozn.). Každý chce do turnaja vstúpiť víťazne a my sme natrafili na vyrovnaného súpera. O to viac nás to bolelo, že sme v ňom prehrali, lebo sme mali kopec šancí. Potom sme naskočili na víťaznú vlnu, zvlášť zápas s Amerikou bol fantastický. A ten záver? Víkend, keď sme mali dva večerné zápasy, nás poznačil. Hlavne zápas s Lotyšmi nás stál veľké množstvo síl. Na to sa však nevyhovárame,“ skonštatoval Peter Frühauf.