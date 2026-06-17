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17. júna 2026
Rusko vo vojne prišlo o množstvo pracovnej sily, zaznievajú návrhy na zamestnávanie už 12-ročných detí
Komisárka pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Maria Ľvovová-Belovová uviedla, že podľa prieskumov podporuje skoršie zapájanie detí do práce 78 percent Rusov. Rusko čelí čoraz ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Komisárka pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Maria Ľvovová-Belovová uviedla, že podľa prieskumov podporuje skoršie zapájanie detí do práce 78 percent Rusov.
Rusko čelí čoraz vážnejšiemu nedostatku pracovnej sily a niektorí predstavitelia štátu prichádzajú s kontroverznými návrhmi, ako tento problém riešiť. Ako referuje web cnn.iprima.cz, na medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade dokonca zazneli výzvy na zníženie vekovej hranice pre brigádnickú prácu na 12 rokov a dokonca aj na obnovenie pracovných táborov pre mládež po vzore Sovietskeho zväzu.
Komisárka pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Maria Ľvovová-Belovová uviedla, že podľa prieskumov podporuje skoršie zapájanie detí do práce 78 percent Rusov. „Tínedžeri chcú pracovať a zarábať peniaze,“ vyhlásila. Moskovská komisárka pre práva detí Oľga Jaroslavská zašla ešte ďalej, keď navrhla umožniť brigády už od 12 rokov a obnoviť sezónne pracovné tábory počas letných prázdnin.
Podľa Jaroslavskej by takéto programy pomohli rodinám, ktoré si nemôžu dovoliť zabezpečiť deťom celé leto voľno. „Keď sa rozprávame s mladými ľuďmi od dvanástich rokov, takmer všetci hovoria, že chcú počas leta pracovať,“ uviedla v rozhovore pre rádio Govorit Moskva.
Za podobnými návrhmi stojí predovšetkým prehlbujúca sa demografická a pracovná kríza. Rusko zápasí s rekordne nízkou pôrodnosťou, odchodom státisícov až milióna prevažne mladých a vzdelaných ľudí po začiatku vojny na Ukrajine a zároveň s vysokými stratami mužov vo vojenskom veku. Podľa údajov z konca roka 2024 ruským firmám chýbalo približne 2,6 milióna pracovníkov, čo predstavovalo medziročný nárast o 17 percent. Ruský zväz priemyselníkov a podnikateľov odhaduje, že do roku 2030 môže deficit dosiahnuť až tri milióny ľudí.
Guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová označila nedostatok pracovnej sily za „existenčnú výzvu pre ekonomiku“. Analytici upozorňujú, že problém bude ruské hospodárstvo brzdiť ešte niekoľko rokov.
V súčasnosti môžu v Rusku pracovať osoby od 14 rokov s písomným súhlasom rodičov. Návrhy na zníženie vekovej hranice však vyvolávajú kritiku zo strany obhajcov ľudských práv, ktorí varujú pred rizikom vykorisťovania detí a návratom praktík pripomínajúcich sovietske pracovné brigády. Podporovatelia naopak tvrdia, že mladým ľuďom poskytnú pracovné návyky, skúsenosti a možnosť privyrobiť si počas prázdnin.
Ľvovová-Belovová zároveň argumentuje, že skorší vstup do pracovného života podporuje „rýchlejšie dospievanie“, schopnosť zabezpečiť rodinu a v konečnom dôsledku aj vyššiu pôrodnosť, ktorá patrí medzi hlavné priority Kremľa.
Zdroj: SITA.sk - Rusko vo vojne prišlo o množstvo pracovnej sily, zaznievajú návrhy na zamestnávanie už 12-ročných detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko čelí čoraz vážnejšiemu nedostatku pracovnej sily a niektorí predstavitelia štátu prichádzajú s kontroverznými návrhmi, ako tento problém riešiť. Ako referuje web cnn.iprima.cz, na medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade dokonca zazneli výzvy na zníženie vekovej hranice pre brigádnickú prácu na 12 rokov a dokonca aj na obnovenie pracovných táborov pre mládež po vzore Sovietskeho zväzu.
Komisárka pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Maria Ľvovová-Belovová uviedla, že podľa prieskumov podporuje skoršie zapájanie detí do práce 78 percent Rusov. „Tínedžeri chcú pracovať a zarábať peniaze,“ vyhlásila. Moskovská komisárka pre práva detí Oľga Jaroslavská zašla ešte ďalej, keď navrhla umožniť brigády už od 12 rokov a obnoviť sezónne pracovné tábory počas letných prázdnin.
Podľa Jaroslavskej by takéto programy pomohli rodinám, ktoré si nemôžu dovoliť zabezpečiť deťom celé leto voľno. „Keď sa rozprávame s mladými ľuďmi od dvanástich rokov, takmer všetci hovoria, že chcú počas leta pracovať,“ uviedla v rozhovore pre rádio Govorit Moskva.
Demografická a pracovná kríza
Za podobnými návrhmi stojí predovšetkým prehlbujúca sa demografická a pracovná kríza. Rusko zápasí s rekordne nízkou pôrodnosťou, odchodom státisícov až milióna prevažne mladých a vzdelaných ľudí po začiatku vojny na Ukrajine a zároveň s vysokými stratami mužov vo vojenskom veku. Podľa údajov z konca roka 2024 ruským firmám chýbalo približne 2,6 milióna pracovníkov, čo predstavovalo medziročný nárast o 17 percent. Ruský zväz priemyselníkov a podnikateľov odhaduje, že do roku 2030 môže deficit dosiahnuť až tri milióny ľudí.
Guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová označila nedostatok pracovnej sily za „existenčnú výzvu pre ekonomiku“. Analytici upozorňujú, že problém bude ruské hospodárstvo brzdiť ešte niekoľko rokov.
Súhlas rodičov
V súčasnosti môžu v Rusku pracovať osoby od 14 rokov s písomným súhlasom rodičov. Návrhy na zníženie vekovej hranice však vyvolávajú kritiku zo strany obhajcov ľudských práv, ktorí varujú pred rizikom vykorisťovania detí a návratom praktík pripomínajúcich sovietske pracovné brigády. Podporovatelia naopak tvrdia, že mladým ľuďom poskytnú pracovné návyky, skúsenosti a možnosť privyrobiť si počas prázdnin.
Ľvovová-Belovová zároveň argumentuje, že skorší vstup do pracovného života podporuje „rýchlejšie dospievanie“, schopnosť zabezpečiť rodinu a v konečnom dôsledku aj vyššiu pôrodnosť, ktorá patrí medzi hlavné priority Kremľa.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Rusko vo vojne prišlo o množstvo pracovnej sily, zaznievajú návrhy na zamestnávanie už 12-ročných detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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