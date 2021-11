Musk: Prvý štart kozmickej lode Starship je spojený s veľkým rizikom

Riaditeľ americkej spoločnosti SpaceX Elon Musk v stredu uviedol, že kozmická loď Starship, ktorú vyvinula jeho spoločnosť, vykoná začiatkom budúceho roka svoj prvý skúšobný orbitálny let – vesmírna agentúra NASA si ju totiž vybrala ako kozmické plavidlo, ktorým Američania znova poletia na Mesiac. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.





"V decembri vykonáme sériu testov a dúfajme, že v januári budeme štartovať... Prvý štart je spojený s veľkým rizikom, preto sa ani neodvážim povedať, či bude úspešný. Myslím si však, že sme spravili veľký pokrok," uviedol Musk v rámci svojej prednášky na pôde americkej akadémie vied.Vesmírna loď Starship už v minulosti vykonala niekoľko suborbitálnych letov. Prvý štart tejto rakety, ktorá je navrhnutá tak, aby bolo znova použiteľná, však sprevádzali pri počiatočných testoch ťažkosti a došlo aj k niekoľkým výbuchom.Po plánovanom januárovom testovacom lete plánuje Musk s týmto vesmírnym plavidlom vykonať v roku 2022 najmenej desať ďalších letov. Podľa Muska by loď Starship mohla byť pripravené na prvé lety mimo testov v roku 2023.NASA vsádza na to, že Starship sa stane súčasťou jej vesmírneho programu Artemis, ktorého cieľom je najskôr v roku 2025 dopraviť ľudí opäť na Mesiac.Musk má však s touto kozmickou loďou, ktorá je podľa neho "najväčšou raketou, aká bola kedy navrhnutá", ešte ambicióznejšie plány. Cieľom vývoja tohto vesmírneho plavidla je podľa neho zostrojenie dopravného prostriedku, ktorý by "dokázal prepraviť veľké objemy alebo množstvo ľudí kamkoľvek v rámci slnečnej sústavy".