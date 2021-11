Robo Opatovský a Ondřej Gregor Brzobohatý spievajú: „Poďme si priať“ (video)

Spevák a gitarista Robo Opatovský vydal dueto s Ondřejom Gregorom Brzobohatým Poďme si priať, ktorý nahrali spoločne so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Novinka pochádza z nového albumu Šťastné a veselé



Robo Opatovský tento rok (25.12.) oslávi svoje 50. narodeniny a pri tejto príležitosti si doprial svoj štvrtý vianočný album Šťastné a veselé. Po duete Snehuliak, ktorý nahral s dcérou Hankou a zverejnil minulý rok, prichádza s ďalším duetom z tohto albumu – Poďme si priať. Spoluprácu s Ondřejom Gregorom Brzobohatým pripravovali takmer dva roky. „Keď Oľga Šifrová poslala text skladby, mal som pocit, že toto je presne ono. Toto budú dvaja speváci, ktorí si navzájom prajú, prajú si, aby mohli pokračovať v tom čo, milujú, mohli spievať a tvoriť,“ povedal Opatovský.

„Robo naspieval svoju časť na Slovensku a ja svoju časť v Prahe, pretože sme sa pre veľké pracovné vyťaženie nevedeli stretnúť v štúdiu a inak by sa to nedalo zvládnuť,“ prezradil Ondřej Gregor Brzobohatý, podľa ktorého je i napriek tomu zo skladby cítiť energia oboch spevákov. „Stretli sme sa až v priestoroch kaštieľa, kde sme nakrúcali videoklip a zafungovalo to medzi nami veľmi pekne, že je tam nejaká vzácna symbióza,“ dodal.

Výnimočný zvuk a náladu skladbe dodáva aj spolupráca so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. „Poďme si priať bola jedna z troch skladieb, ktoré si Tono Popovič z albumu, aby ich spracoval pre symfonický orchester,“ povedal Robo Opatovský.

Na albume Šťastné a veselé sa nachádza dvanásť skladieb. Medzi hosťami sa okrem Ondřeja Gregora Brzobohatého objavujú aj Mirka Partlová a Bystrík, rovnako tak Opatovského dcéra Hanka a takisto otec Pavol. Texty skladieb napísali Oľga Šifrová, Vlado Krausz, Michal Mifkovič a Martin Chudík. Album vychádza už tento piatok 19. novembra 2021.

Videoklip Poďme si priať:

Robo Opatovský pripravil k novému albumu aj tradičné vianočné turné. V decembri vystúpi v Trenčíne (6.12.), Trnave (13.12) a v Bratislave (20.12.). Vstupenky na koncerty sú k dispozícii v sieti

