25. augusta 2025

Muž 25 rokov poberal starobný dôchodok mŕtvej svokry, sociálka mu vyplatila takmer tri milióny korún


Ťažko uveriteľný prípad vyšetrujú kriminalisti v českom okrese Tachov. Z podvodu obvinili seniora, ktorý dvadsaťpäť rokov poberal starobný dôchodok svojej mŕtvej svokry. Sociálka mužovi ...



peniaze ceska koruna 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Ťažko uveriteľný prípad vyšetrujú kriminalisti v českom okrese Tachov. Z podvodu obvinili seniora, ktorý dvadsaťpäť rokov poberal starobný dôchodok svojej mŕtvej svokry.


Sociálka mužovi neoprávnene vyplatila takmer tri milióny korún. Trestné stíhanie 75-ročného muža z obce Cebiv v okrese Tachov webu Novinky potvrdil štátny zástupca Pavel Reiser. V prípade preukázania viny mu hrozí až osem rokov väzenia.

Podľa zistenia Noviniek si žena, ktorá zomrela v roku 1999, ešte za života nechávala posielať dôchodok na bankové konto svojho zaťa. „Po jej smrti chodili peniaze ďalej na účet obvineného, ​​a to až do vlaňajšieho septembra, kedy na to prišla insolvenčná správkyňa," uviedol štátny zástupca.

Žalobca upozornil tiež na to, že po celý čas neprebehla žiadna kontrola či overenie zo strany Českej správy sociálneho zabezpečenia ( ČSSZ), ktorej každé úmrtie poistenca musí z úradnej povinnosti oznámiť matrika. „Preto som tiež poslal na vedenie ČSSZ podnet na prešetrenie celej veci," doplnil. Sám obvinený muž podľa svojho vyjadrenia vraj netušil, že mu peniaze na účet ďalej chodili.


Zdroj: SITA.sk - Muž 25 rokov poberal starobný dôchodok mŕtvej svokry, sociálka mu vyplatila takmer tri milióny korún © SITA Všetky práva vyhradené.

