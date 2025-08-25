Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.8.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

25. augusta 2025

Ruské útoky na Ukrajine zabili 2 civilistov a ďalších 33 zranili


Tagy: civilné obete ruské útoky vojna na Ukrajine

Ruské útoky na Ukrajinu za uplynulý deň zabili dvoch civilistov a ďalších 33 zranili. Uviedli to v pondelok ukrajinské regionálne, informuje spravodajský web Kyiv Independent. Pri útoku na mesto ...



russia_ukraine_war_42720 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Ruské útoky na Ukrajinu za uplynulý deň zabili dvoch civilistov a ďalších 33 zranili. Uviedli to v pondelok ukrajinské regionálne, informuje spravodajský web Kyiv Independent.


Pri útoku na mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti zomrela jedna žena. Ďalšie dve ženy a jeden muž utrpeli zranenia, oznámil gubernátor oblasti Oleh Synehubov. V iných častiach Charkovskej oblasti boli zranení ďalší dvaja muži a jedna žena.

Jedného človeka ruský útok zabil v dedine Drobyševe v Doneckej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Vadym Filaškin. Ďalší traja ľudia v tom istom regióne utrpeli zranenia. Rusi zaútočili aj na Dnepropetrovskú oblasť, kde zranili 40-ročného záchranára neďaleko mesta Nikopoľ, uviedol gubernátor oblasti Serhij Lysak. Pri ruských útokoch dronmi na Sumskú oblasť bolo zranených päť mužov a päť žien.


Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Ukrajine zabili 2 civilistov a ďalších 33 zranili © SITA Všetky práva vyhradené.

