Tesco venuje rodičom školákov 61-tisíc eur na pomôcky aj deň voľna
Tagy: PR Škola Školáci Školský rok Tesco
Takmer dvetisícom kolegyniam a kolegom poskytne kupóny na nákup školských pomôcok v celkovej výške viac ako 61-tisíc eur. Okrem kupónov môže približne 200 mamičiek a oteckov 1. septembra využiť ďalší ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Takmer dvetisícom kolegyniam a kolegom poskytne kupóny na nákup školských pomôcok v celkovej výške viac ako 61-tisíc eur. Okrem kupónov môže približne 200 mamičiek a oteckov 1. septembra využiť ďalší rodinný benefit Tesca – deň plateného voľna na sprevádzanie prváčika v jeho prvý školský deň. Hladký návrat do školy pre všetky rodiny na Slovensku Tesco podporuje aj širokou ponukou produktov za skvelé Clubcard ceny a nechýbajú ani najnovšie módne trendy.
"V Tescu veľmi dobre vieme, že mať doma školáka je pre domáci rozpočet náročné. Aj preto sa snažíme rodičov v období návratu do školy maximálne podporiť – či už ide o naše kolegyne a kolegov alebo zákazníkov. Presne 1 970 kolegyniam a kolegom sme pomohli špeciálnymi Clubcard kupónmi na nákup školských potrieb pre ich 2 782 detí. Našim kolegyniam a kolegom vychádzame v ústrety aj možnosťami flexibilnej práce tak, aby čo najlepšie mohli skĺbiť rodinný a pracovný život," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.
Vďaka unikátnym Tesco rodinným benefitom môže približne 200 rodičov sprevádzať svojho prváčika v prvý deň školy v rámci plateného voľna. Tesco predstavilo unikátne rodinnné benefity už v roku 2021, keď zaviedlo dorovnanie materskej dovolenky do 100 % čistej mzdy, otcovské voľno či voľno pri adopcii. Súčasťou balíka výhod je aj platené voľno navyše nielen pri sprevádzaní prvákov na začiatku školského roka, ale aj pri narodení a adopcii dieťaťa, umelom oplodnení, liečbe neplodnosti či v situáciách, keď zamestnanci potrebujú zabezpečiť starostlivosť o člena rodiny, prípadne sa vyrovnať s jeho stratou. Súčasťou rodinného balíka benefitov je aj 25 dní dovolenky pre každého.
Tesco myslí aj na kolegyne a kolegov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Cez verejnú finančnú zbierku Tesco Anjel podporil 35 viacpočetných rodín s 3 a viac deťmi sumou 4 703 eur na zakúpenie oblečenia, knižiek, školských potrieb, na výlety, krúžky či lieky. Ďalším 47 deťom so zdravotným znevýhodnením pomohol s výdavkami spojenými s ich liečbou spolu sumou 16 560 eur. Už v septembri bude vyhlásená výzva pre rodičov detí v ťažkej životnej situácii, ktorí dostanú príspevky na krúžky, školské potreby, učebnice aj exkurzie.
Peračníky, školské batohy, pomôcky na písanie a kreslenie, zošity, obaly, úložné boxy či kancelárske potreby – kompletný sortiment nájdu rodičia školákov v špeciálnej ponuke Tesca až do polovice septembra tohto roka. Sekcia "Školský svet" v predajniach aj online ponúka všetko potrebné do školských lavíc nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre najmenších škôlkarov, pre stredoškolákov či študentov univerzít.
Výbava do školy však predstavuje pre rodičov významný náklad, najmä ak majú doma viac ako jedného školáka. Napriek tomu nemusí stáť rodinu stovky eur. Zákazníci môžu aj tento rok využiť široký výber základných či obľúbených značkových produktov za zvýhodnené Clubcard ceny. Čakajú na nich aj ďalšie výhody – napríklad kupóny v aplikácii Clubcard na školské pomôcky či F&F oblečenie, zľavy na školské tašky a celý školský sortiment. V ponuke sú aj produkty s garanciou nízkej ceny.
Cena v spojení s kvalitou však často nebýva jediným kritériom pri nákupe – aj školské potreby podliehajú módnym trendom. Podobne ako vlani, aj tento rok je u detí veľkým hitom filmová tematika. V sortimente máme produkty zo seriálov a filmov ako Gabby's Dollhouse, Stitch, Marvel či Wednesday. Naďalej sú však populárne aj kolekcie Harry Potter, Frozen a Minecraft.
Zdroj: SITA.sk - Tesco venuje rodičom školákov 61-tisíc eur na pomôcky aj deň voľna © SITA Všetky práva vyhradené.
