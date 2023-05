Muž investoval do digitálnej meny, prišiel o viac ako 37-tisíc eur

25.5.2023 (SITA.sk) -prišiel pri internetovom investovaní. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , muž reagoval ponuku investovania do digitálnej meny, zverejnenú na internete.Zadal svoje údaje a páchatelia ho opakovane prostredníctvom mailu, ako aj iných aplikácií, kontaktovali pod zámienkou výhodného investovania do ich spoločnosti.„V dobe od mája 2022 do apríla 2023 od neho postupne vylákali finančné prostriedky, ktoré im muž zasielal na nimi určené čísla účtov v rôznych bankách na Slovensku i v zahraničí. Dôverčivý Sninčan tak prišiel celkovo o viac ako 37-tisíc eur,“ skonštatovala Ligdayová. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre zločin podvodu, Páchateľovi, vzhľadom na výšku spôsobenej škody, hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.