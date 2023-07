Vojnové zločiny spáchané na deťoch, Zelenskyj tvrdí, že od začiatku ruskej invázie je nezvestných asi 200-tisíc maloletých

Nezvestných 200-tisíc detí

Zatykač na Putina

Zmena identít deportovaných detí

6.7.2023 (SITA.sk) - V dôsledku rozsiahlej ruskej invázie je nezvestných asi 200-tisíc ukrajinských detí. Ako referuje spravodajský web CNN, vo štvrtok to povedal ukrajinský prezident „Predstavte si, nevieme, kde je teraz 200-tisíc detí,“ povedal Zelenskyj na štvrtkovej tlačovej konferencii v bulharskej Sofii. „Niektoré z nich sú deportované, niektoré sú na okupovaných územiach a nevieme, kto je nažive,“ pokračoval.Moskva bola obvinená z násilného a nezákonného presunu ukrajinských detí z okupovaných území do Ruska. Ukrajina zároveň opakovane spochybňuje ruské tvrdenia, že okupanti sťahujú deti pre ich vlastnú ochranu.Ruská vláda nepopiera odoberanie ukrajinských detí a ich adopcie ruskými rodinami využila na účely propagandy. Niektoré z detí pritom skončili tisíce kilometrov a niekoľko časových pásiem od Ukrajiny. Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal 17. marca zatykač na ruského vodcu Vladimira Putin a za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine . Súd vtedy vo vyhlásení uviedol, že Putin „je údajne zodpovedný za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a nezákonného presunu obyvateľstva (detí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruskej federácie“.Súd tiež v tejto súvislosti vydal zatykač na komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú . Ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková nedávno uviedla, že Rusko mení mená a dátumy narodenia nelegálne deportovaných ukrajinských detí.„V ruských regiónoch deťom menia identitu - mená, priezviská, dátumy narodenia... Robia všetko pre to, aby ich asimilovali a v skutočnosti spáchali genocídu proti našim deťom,“ povedala Vereščuková. Dodala, že Rusi chcú ukrajinské deti násilne rusifikovať, dávať im takzvané pasy a robiť všetko pre to, aby zabudli na svoju rodnú krajinu, jazyk, kultúru a prijali novú realitu.