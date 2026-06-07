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07. júna 2026

Muž odišiel na štvorkolke a domov sa už nevrátil. Rodinné pátranie sa skončilo tragicky – FOTO


Tagy: Pitva Polícia Tragická nehoda

Privolaný obhliadajúci lekár na mieste cudzie zavinenie predbežne vylúčil. Muž vyrazil na štvorkolku, domov sa už nevrátil. O tragickom prípade informovala hovorkyňa



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716571004_1490140096489400_7050716172673354417_n e1780838085475 676x352 7.6.2026 (SITA.sk) - Privolaný obhliadajúci lekár na mieste cudzie zavinenie predbežne vylúčil.


Muž vyrazil na štvorkolku, domov sa už nevrátil. O tragickom prípade informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová. Spresnila, že polícia dnes smerovala do katastra obce Slovinky (okres Spišská Nová Ves), do lokality Tatarkov kríž. V lesnom poraste tam bolo nájdené telo 56-ročného muža, bez známok života.

„Podľa doterajších zistení muž odišiel na štvorkolke ešte počas včerajšieho dňa (6. júna) a keďže sa nevrátil domov, jeho rodina po ňom začala pátrať. Hľadanie sa skončilo tragicky. Muža našli pri štvorkolke na lesnej ceste, kde mal z doposiaľ nezistených príčin naraziť do prekážky nachádzajúcej sa na ceste,” uviedla Illésová. Doplnila, že privolaný obhliadajúci lekár na mieste cudzie zavinenie predbežne vylúčil. Nariadil však vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy, ktorá by mala určiť presnú príčinu smrti.

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„Na mieste zasahovali policajti, kriminalistický technik aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krompachoch začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,”  uviedla krajská policajná hovorkyňa. Dodala, že pitva určí i to, či bol nebohý muž pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

„Apelujeme na všetkých vodičov štvorkoliek a ďalších terénnych vozidiel, aby pri jazde v lesnom a náročnom teréne dbali na zvýšenú opatrnosť, prispôsobili jazdu podmienkam a používali ochranné prvky, ktoré môžu v kritických situáciách pomôcť zachrániť život,” uzavrela Illésová.


Zdroj: SITA.sk - Muž odišiel na štvorkolke a domov sa už nevrátil. Rodinné pátranie sa skončilo tragicky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pitva Polícia Tragická nehoda
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