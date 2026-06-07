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07. júna 2026
Slovensko má rekordný počet voľných pracovných miest, no mnohí si prácu hľadajú čoraz ťažšie
Slovensko má rekordný počet voľných miest, no nie každý si nájde prácu ľahko. Slovensko má nízku
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Slovensko má nízku nezamestnanosť a rekordne veľa voľných pracovných miest, no čoraz viac ľudí má pocit, že nájsť si prácu je ťažšie než v minulosti. Podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) za tým nie je nedostatok práce, ale skôr rýchlo meniaci sa trh práce, ktorému sa firmy i kandidáti nie vždy stíhajú prispôsobiť.
Slovenský trh práce vyzerá na prvý pohľad pre kandidátov priaznivo. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v apríli klesol na 3,96 % a počet voľných miest dosiahol svoje historické maximum. Aj napriek tomu však na trhu práce pribúda uchádzačov, ktorí majú problém nájsť si prácu.
Za problematické označujú menej vhodných ponúk, dlhé čakanie na spätnú väzbu pri posielaní životopisov, či to, že hoci absolvujú viacero výberových kôl, pracovná ponuka nakoniec nepríde. „Tento zdanlivý paradox je v skutočnosti výsledkom výrazného nesúladu medzi tým, aké pozície potrebujú firmy obsadiť a aké skúsenosti či zručnosti majú kandidáti, ktorí sú reálne k dispozícii,“ spresnila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Firmy hľadajú iné zručnosti
Podľa personálnych odborníkov v súčasnosti už nestačí len chcieť pracovať, treba sa trafiť aj do potrieb trhu. Na Slovensku sa totiž podľa nich prehlbuje nesúlad medzi ponukou pracovných miest a dostupnosťou vhodných kandidátov. Firmy investujú do automatizácie, robotizácie a umelej inteligencie, čo mení štruktúru pracovných pozícií aj požiadavky na kvalifikáciu.
„Zamestnávatelia hľadajú najmä špecifické profily v technických a IT oblastiach, zatiaľ čo voľní uchádzači na trhu práce často disponujú úplne inou kvalifikáciou,“ upozornila Katarína Nováková Rudinská z personálnej agentúry Lugera.
Na pracovnom trhu totiž podľa odborníkov nejde len o počet uchádzačov, problémom je najmä nesúlad medzi potrebami firiem a ponukou trhu. „Kým v technických, výrobných, remeselných, IT či zdravotníckych profesiách nevedia firmy nájsť vhodných pracovníkov celé mesiace, v administratíve, marketingu alebo pri juniorných kancelárskych pozíciách sa na jedno voľné miesto hlásia desiatky kandidátov. Uchádzač teda môže byť motivovaný a skúsený, no ak mieri do segmentu, kde je dopyt slabší alebo kde firmy šetria, prácu si nájde ťažšie. V profesiách s vysokým dopytom sa zas zamestnávatelia často bijú o pomerne úzku skupinu ľudí,“ pomenovali problémy personálni odborníci.
Náborové procesy sa predlžujú
Firmy aj uchádzači o prácu sú zároveň opatrnejší. Slovenská ekonomika v úvode tohto roka rástla len miernym tempom, čo vedie firmy pri nábore nových ľudí viac zvažovať náklady aj riziko nesprávneho výberu. Výsledkom sú tak podľa odborníkov dlhšie a prísnejšie výberové procesy.
„Firmy v období ekonomickej neistoty nábor viac selektujú. V snahe nájsť ideálneho kandidáta často porovnávajú viacero uchádzačov a konečné rozhodnutie odkladajú, čím sa rozhodovacie procesy predlžujú. Pre uchádzačov to znamená viac výberových kôl a vyššie nároky, ktoré musia splniť, čo môže vytvárať pocit, že prácu je ťažšie získať, aj keď dopyt po zamestnancoch pretrváva,“ priblížila Rumiz. Doplnila, že opatrnejší sú aj kandidáti, ktorí prípadnú zmenu práce dôkladnejšie zvažujú.
Úspešné sú firmy, ktoré reagujú rýchlo
Podľa odborníkov z personálnych agentúr je v súčasnosti vidieť výrazný rozdiel medzi firmami, ktoré sa trhu prispôsobili a tými, ktoré stále nábor nových pracovníkov vnímajú po starom. Úspešnejšie sú podľa nich tie, ktoré majú realistické požiadavky a vedia reagovať rýchlo. „Firmy, ktorým sa dnes darí obsadzovať voľné pozície, sa odlišujú najmä schopnosťou prispôsobiť sa aktuálnej situácii na trhu práce. Pristupujú k náboru flexibilnejšie a netrvajú na predstave ‚ideálneho kandidáta′ s presnou kombináciou zručností, skúseností a mzdových očakávaní,“ uviedla Nováková Rudinská.
Dôležitá je podľa nej aj rýchlosť reakcií, pretože kvalitní kandidáti neostávajú na trhu dlho. Firma, ktorá si nechá medzi jednotlivými kolami niekoľkotýždňové prestávky, neposkytuje spätnú väzbu alebo nevie včas rozhodnúť, podľa odborníkov často prehrá s konkurenciou. Nie pre mzdu, ale preto, že kandidát medzitým dostane konkrétnu a dôveryhodnú ponuku. „V dnešnom prostredí už totiž nestačí kandidátov len hľadať – firmy ich musia vedieť aj presvedčiť,“ zdôraznila Rumiz.
Súčasná situácia podľa odborníkov nie je dôkazom, že by bol pracovný trh v kríze. Skôr to ukazuje, že staré mechanizmy prestávajú fungovať, a že nízka nezamestnanosť a rekordný počet voľných miest už automaticky neznamenajú, že každý uchádzač si rýchlo nájde prácu zodpovedajúcu jeho predstavám. Čoraz dôležitejšia začína byť nielen kvalifikácia či adaptabilnosť uchádzačov, ale aj schopnosť firiem pomenovať, čo od kandidátov požadujú, rýchlosť ich rozhodovania a ochota školiť ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má rekordný počet voľných pracovných miest, no mnohí si prácu hľadajú čoraz ťažšie © SITA Všetky práva vyhradené.
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