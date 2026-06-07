Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Róbert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

07. júna 2026

Slovensko má rekordný počet voľných pracovných miest, no mnohí si prácu hľadajú čoraz ťažšie


Tagy: Nezamestnanosť Pracovné miesta Slovenská ekonomika Trh práce uchádzači Zamestnávatelia

Slovensko má rekordný počet voľných miest, no nie každý si nájde prácu ľahko. Slovensko má nízku



Zdieľať
gettyimages 1204592272 676x451 7.6.2026 (SITA.sk) - Slovensko má rekordný počet voľných miest, no nie každý si nájde prácu ľahko.

Slovensko má nízku nezamestnanosť a rekordne veľa voľných pracovných miest, no čoraz viac ľudí má pocit, že nájsť si prácu je ťažšie než v minulosti. Podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) za tým nie je nedostatok práce, ale skôr rýchlo meniaci sa trh práce, ktorému sa firmy i kandidáti nie vždy stíhajú prispôsobiť.


Slovenský trh práce vyzerá na prvý pohľad pre kandidátov priaznivo. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v apríli klesol na 3,96 % a počet voľných miest dosiahol svoje historické maximum. Aj napriek tomu však na trhu práce pribúda uchádzačov, ktorí majú problém nájsť si prácu.


Za problematické označujú menej vhodných ponúk, dlhé čakanie na spätnú väzbu pri posielaní životopisov, či to, že hoci absolvujú viacero výberových kôl, pracovná ponuka nakoniec nepríde. „Tento zdanlivý paradox je v skutočnosti výsledkom výrazného nesúladu medzi tým, aké pozície potrebujú firmy obsadiť a aké skúsenosti či zručnosti majú kandidáti, ktorí sú reálne k dispozícii,“ spresnila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Firmy hľadajú iné zručnosti


Podľa personálnych odborníkov v súčasnosti už nestačí len chcieť pracovať, treba sa trafiť aj do potrieb trhu. Na Slovensku sa totiž podľa nich prehlbuje nesúlad medzi ponukou pracovných miest a dostupnosťou vhodných kandidátov. Firmy investujú do automatizácie, robotizácie a umelej inteligencie, čo mení štruktúru pracovných pozícií aj požiadavky na kvalifikáciu.


„Zamestnávatelia hľadajú najmä špecifické profily v technických a IT oblastiach, zatiaľ čo voľní uchádzači na trhu práce často disponujú úplne inou kvalifikáciou,“ upozornila Katarína Nováková Rudinská z personálnej agentúry Lugera.



Na pracovnom trhu totiž podľa odborníkov nejde len o počet uchádzačov, problémom je najmä nesúlad medzi potrebami firiem a ponukou trhu. „Kým v technických, výrobných, remeselných, IT či zdravotníckych profesiách nevedia firmy nájsť vhodných pracovníkov celé mesiace, v administratíve, marketingu alebo pri juniorných kancelárskych pozíciách sa na jedno voľné miesto hlásia desiatky kandidátov. Uchádzač teda môže byť motivovaný a skúsený, no ak mieri do segmentu, kde je dopyt slabší alebo kde firmy šetria, prácu si nájde ťažšie. V profesiách s vysokým dopytom sa zas zamestnávatelia často bijú o pomerne úzku skupinu ľudí,“ pomenovali problémy personálni odborníci.



Náborové procesy sa predlžujú


Firmy aj uchádzači o prácu sú zároveň opatrnejší. Slovenská ekonomika v úvode tohto roka rástla len miernym tempom, čo vedie firmy pri nábore nových ľudí viac zvažovať náklady aj riziko nesprávneho výberu. Výsledkom sú tak podľa odborníkov dlhšie a prísnejšie výberové procesy.



„Firmy v období ekonomickej neistoty nábor viac selektujú. V snahe nájsť ideálneho kandidáta často porovnávajú viacero uchádzačov a konečné rozhodnutie odkladajú, čím sa rozhodovacie procesy predlžujú. Pre uchádzačov to znamená viac výberových kôl a vyššie nároky, ktoré musia splniť, čo môže vytvárať pocit, že prácu je ťažšie získať, aj keď dopyt po zamestnancoch pretrváva,“ priblížila Rumiz. Doplnila, že opatrnejší sú aj kandidáti, ktorí prípadnú zmenu práce dôkladnejšie zvažujú.



Úspešné sú firmy, ktoré reagujú rýchlo


Podľa odborníkov z personálnych agentúr je v súčasnosti vidieť výrazný rozdiel medzi firmami, ktoré sa trhu prispôsobili a tými, ktoré stále nábor nových pracovníkov vnímajú po starom. Úspešnejšie sú podľa nich tie, ktoré majú realistické požiadavky a vedia reagovať rýchlo. „Firmy, ktorým sa dnes darí obsadzovať voľné pozície, sa odlišujú najmä schopnosťou prispôsobiť sa aktuálnej situácii na trhu práce. Pristupujú k náboru flexibilnejšie a netrvajú na predstave ‚ideálneho kandidáta′ s presnou kombináciou zručností, skúseností a mzdových očakávaní,“ uviedla Nováková Rudinská.



Dôležitá je podľa nej aj rýchlosť reakcií, pretože kvalitní kandidáti neostávajú na trhu dlho. Firma, ktorá si nechá medzi jednotlivými kolami niekoľkotýždňové prestávky, neposkytuje spätnú väzbu alebo nevie včas rozhodnúť, podľa odborníkov často prehrá s konkurenciou. Nie pre mzdu, ale preto, že kandidát medzitým dostane konkrétnu a dôveryhodnú ponuku. „V dnešnom prostredí už totiž nestačí kandidátov len hľadať – firmy ich musia vedieť aj presvedčiť,“ zdôraznila Rumiz.


Súčasná situácia podľa odborníkov nie je dôkazom, že by bol pracovný trh v kríze. Skôr to ukazuje, že staré mechanizmy prestávajú fungovať, a že nízka nezamestnanosť a rekordný počet voľných miest už automaticky neznamenajú, že každý uchádzač si rýchlo nájde prácu zodpovedajúcu jeho predstavám. Čoraz dôležitejšia začína byť nielen kvalifikácia či adaptabilnosť uchádzačov, ale aj schopnosť firiem pomenovať, čo od kandidátov požadujú, rýchlosť ich rozhodovania a ochota školiť ľudí.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko má rekordný počet voľných pracovných miest, no mnohí si prácu hľadajú čoraz ťažšie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nezamestnanosť Pracovné miesta Slovenská ekonomika Trh práce uchádzači Zamestnávatelia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini si pripomenul Memorandum slovenského národa. Jeho víziu podľa neho napĺňame dodnes
<< predchádzajúci článok
Muž odišiel na štvorkolke a domov sa už nevrátil. Rodinné pátranie sa skončilo tragicky – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 