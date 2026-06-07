Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Róbert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. júna 2026

Policajti neverili vlastným očiam. Dvojica sa ulicami Bratislavy prevážala na gauči na elektrických kolobežkách – VIDEO


Tagy: Elektrické kolobežky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Pokuta Polícia

Ďalšia jazda im bola zakázaná. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 06 07 o 12.03.40 676x452 7.6.2026 (SITA.sk) - Ďalšia jazda im bola zakázaná.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Okamžite boli jeho ´vodiči´ – dvaja muži vo veku 23 a 22 rokov zastavení priamo vedľa budovy krajského riaditeľstva, a nakoľko takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu,” uviedla polícia. Doplnila, že mladí muži museli svoj dopravný prostriedok rozobrať. Ďalšia jazda im bola zakázaná.


Zdroj: SITA.sk - Policajti neverili vlastným očiam. Dvojica sa ulicami Bratislavy prevážala na gauči na elektrických kolobežkách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Elektrické kolobežky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Pokuta Polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Muž odišiel na štvorkolke a domov sa už nevrátil. Rodinné pátranie sa skončilo tragicky – FOTO
<< predchádzajúci článok
Kaliňák sa zastal ministrov, opozícia podľa neho odvolávaniami zakrýva kauzu Šimečkovej matky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 