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07. júna 2026
Policajti neverili vlastným očiam. Dvojica sa ulicami Bratislavy prevážala na gauči na elektrických kolobežkách – VIDEO
Ďalšia jazda im bola zakázaná. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom
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7.6.2026 (SITA.sk) - Ďalšia jazda im bola zakázaná.
„Okamžite boli jeho ´vodiči´ – dvaja muži vo veku 23 a 22 rokov zastavení priamo vedľa budovy krajského riaditeľstva, a nakoľko takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu,” uviedla polícia. Doplnila, že mladí muži museli svoj dopravný prostriedok rozobrať. Ďalšia jazda im bola zakázaná.
Zdroj: SITA.sk - Policajti neverili vlastným očiam. Dvojica sa ulicami Bratislavy prevážala na gauči na elektrických kolobežkách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Okamžite boli jeho ´vodiči´ – dvaja muži vo veku 23 a 22 rokov zastavení priamo vedľa budovy krajského riaditeľstva, a nakoľko takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu,” uviedla polícia. Doplnila, že mladí muži museli svoj dopravný prostriedok rozobrať. Ďalšia jazda im bola zakázaná.
Zdroj: SITA.sk - Policajti neverili vlastným očiam. Dvojica sa ulicami Bratislavy prevážala na gauči na elektrických kolobežkách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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