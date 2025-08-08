|
Piatok 8.8.2025
Denník - Správy
08. augusta 2025
Muž podpálil v dunajskostredskom obchodnom centre košeľu, všetkých ľudí museli evakuovať
Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo vo štvrtok v obchodnom centre v Dunajskej Strede. Do jednej z predajní vošiel popoludní muž, ktorý podpálil pánsku košeľu. Vzniknutý požiar poškodil ďalší tovar a ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo vo štvrtok v obchodnom centre v Dunajskej Strede. Do jednej z predajní vošiel popoludní muž, ktorý podpálil pánsku košeľu. Vzniknutý požiar poškodil ďalší tovar a spôsobil materiálne škody.
„Situácia si vyžiadala okamžitú evakuáciu celého obchodného centra. Po uhasení požiaru bola s výnimkou poškodenej predajne prevádzka obchodného centra obnovená. Pri požiari ani počas evakuácie sa nikto nezranil,“ informovala o udalosti hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová. Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 20 tisíc eur.
Vďaka kamerovým záznamom polícia zistila totožnosť podozrivého muža. Poverený príslušník polície začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
