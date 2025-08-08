Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oskar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. augusta 2025

Muž podpálil v dunajskostredskom obchodnom centre košeľu, všetkých ľudí museli evakuovať


Tagy: Obchodné centrum poškodzovanie cudzej veci

Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo vo štvrtok v obchodnom centre v Dunajskej Strede. Do jednej z predajní vošiel popoludní muž, ktorý podpálil pánsku košeľu. Vzniknutý požiar poškodil ďalší tovar a ...



Zdieľať
530120895_1193970376109870_4845751702294859703_n 676x448 8.8.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo vo štvrtok v obchodnom centre v Dunajskej Strede. Do jednej z predajní vošiel popoludní muž, ktorý podpálil pánsku košeľu. Vzniknutý požiar poškodil ďalší tovar a spôsobil materiálne škody.


„Situácia si vyžiadala okamžitú evakuáciu celého obchodného centra. Po uhasení požiaru bola s výnimkou poškodenej predajne prevádzka obchodného centra obnovená. Pri požiari ani počas evakuácie sa nikto nezranil,“ informovala o udalosti hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová. Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 20 tisíc eur.

Vďaka kamerovým záznamom polícia zistila totožnosť podozrivého muža. Poverený príslušník polície začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.


Zdroj: SITA.sk - Muž podpálil v dunajskostredskom obchodnom centre košeľu, všetkých ľudí museli evakuovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodné centrum poškodzovanie cudzej veci
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 