|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oskar
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. augusta 2025
Vývoz si napriek rastu dovozu udržal náskok, zahraničný obchod Slovenska bol v júni opäť v prebytku
Tagy: Zahraničný obchod
Zahraničný obchod Slovenska skončil v júni 2025 v prebytku 334 miliónov eur, čo bola druhá najvyššia hodnota od začiatku roka. Saldo zostalo v pluse aj napriek tomu, že medziročné tempo rastu dovozu (3,9 %) ...
Zdieľať
8.8.2025 (SITA.sk) - Zahraničný obchod Slovenska skončil v júni 2025 v prebytku 334 miliónov eur, čo bola druhá najvyššia hodnota od začiatku roka. Saldo zostalo v pluse aj napriek tomu, že medziročné tempo rastu dovozu (3,9 %) výraznejšie prevýšilo len mierny rast vývozu (0,9 %). K nárastu dovozu prispelo hlavne zvýšenie hodnoty dovezených častí a súčastí automobilov. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR (ŠÚSR).
Zo Slovenska sa v júni vyviezol tovar v hodnote 9,2 mld. eur, dovoz dosiahol 8,8 mld. eur. V rámci štruktúry exportu vykázalo 9 z 10 obchodovaných tried medziročný nárast, najviac rástli rôzne priemyselné výrobky (+13 %). Jedinou triedou s poklesom boli stroje a prepravné zariadenia (–2,7 %). Na strane importu najviac rástli rôzne priemyselné výrobky (+20 %).
Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 77 % vývozu, dovoz z týchto štátov tvoril 68 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 0,6 %, dovoz o 4 %. Do krajín mimo EÚ export vzrástol o viac ako 2 %, dovoz klesol o takmer 4 %. Slovensko dosiahlo v obchode s EÚ prebytok takmer 1,1 mld. eur, s krajinami mimo EÚ schodok 722 mil. eur.
Za prvých šesť mesiacov 2025 sa vývoz zvýšil o 3,9 % na 55,4 mld. eur, dovoz o 7,5 % na 54,3 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 mld. eur, čo je menej ako v rovnakom období 2024 (2,8 mld. eur). Štatistický úrad SR od júla rozšíril štatistické výstupy o nové klasifikácie a detailnejšie členenie obchodných tokov, čo umožňuje kvalitnejšiu analýzu obchodných trendov.
"Hoci celkové saldo je pozitívne, medziročne sa zmenšilo, čo odhaľuje trend rýchlejšieho rastu dovozu ako vývozu. Ak sa tento trend nezastaví, prebytok sa môže v ďalších mesiacoch preklopiť do schodku. Neistota v súvislosti s obchodnými clami, je aj po posledných rokovaniach medzi USA a EÚ pomerne vysoká, aj keď pre Slovensko sa zdá byť komunikovaná štruktúra lepšia, ako sa pôvodne očakávalo. Na finálne hodnotenie si však musíme počkať, až kým nebude známa celkový „nový poriadok“ obchodného styku krajín, keďže sme súčasťou globálneho reťazca a ovplyvniť nás vie aj to, aké clo bude mať napokon Čína, či India," uviedol v komentári analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Zdroj: SITA.sk - Vývoz si napriek rastu dovozu udržal náskok, zahraničný obchod Slovenska bol v júni opäť v prebytku © SITA Všetky práva vyhradené.
Väčšina vývozu išla do EÚ
Zo Slovenska sa v júni vyviezol tovar v hodnote 9,2 mld. eur, dovoz dosiahol 8,8 mld. eur. V rámci štruktúry exportu vykázalo 9 z 10 obchodovaných tried medziročný nárast, najviac rástli rôzne priemyselné výrobky (+13 %). Jedinou triedou s poklesom boli stroje a prepravné zariadenia (–2,7 %). Na strane importu najviac rástli rôzne priemyselné výrobky (+20 %).
Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 77 % vývozu, dovoz z týchto štátov tvoril 68 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 0,6 %, dovoz o 4 %. Do krajín mimo EÚ export vzrástol o viac ako 2 %, dovoz klesol o takmer 4 %. Slovensko dosiahlo v obchode s EÚ prebytok takmer 1,1 mld. eur, s krajinami mimo EÚ schodok 722 mil. eur.
Kvalitnejšia analýza
Za prvých šesť mesiacov 2025 sa vývoz zvýšil o 3,9 % na 55,4 mld. eur, dovoz o 7,5 % na 54,3 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 mld. eur, čo je menej ako v rovnakom období 2024 (2,8 mld. eur). Štatistický úrad SR od júla rozšíril štatistické výstupy o nové klasifikácie a detailnejšie členenie obchodných tokov, čo umožňuje kvalitnejšiu analýzu obchodných trendov.
"Hoci celkové saldo je pozitívne, medziročne sa zmenšilo, čo odhaľuje trend rýchlejšieho rastu dovozu ako vývozu. Ak sa tento trend nezastaví, prebytok sa môže v ďalších mesiacoch preklopiť do schodku. Neistota v súvislosti s obchodnými clami, je aj po posledných rokovaniach medzi USA a EÚ pomerne vysoká, aj keď pre Slovensko sa zdá byť komunikovaná štruktúra lepšia, ako sa pôvodne očakávalo. Na finálne hodnotenie si však musíme počkať, až kým nebude známa celkový „nový poriadok“ obchodného styku krajín, keďže sme súčasťou globálneho reťazca a ovplyvniť nás vie aj to, aké clo bude mať napokon Čína, či India," uviedol v komentári analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Zdroj: SITA.sk - Vývoz si napriek rastu dovozu udržal náskok, zahraničný obchod Slovenska bol v júni opäť v prebytku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zahraničný obchod
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajné auto po čelnej zrážke odletelo na chodník a zrazilo chodca, je v kritickom stave
Policajné auto po čelnej zrážke odletelo na chodník a zrazilo chodca, je v kritickom stave
<< predchádzajúci článok
Muž podpálil v dunajskostredskom obchodnom centre košeľu, všetkých ľudí museli evakuovať
Muž podpálil v dunajskostredskom obchodnom centre košeľu, všetkých ľudí museli evakuovať