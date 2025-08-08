Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Meniny má Oskar
 24hod.sk    Ekonomika

08. augusta 2025

Vývoz si napriek rastu dovozu udržal náskok, zahraničný obchod Slovenska bol v júni opäť v prebytku


Tagy: Zahraničný obchod

Zahraničný obchod Slovenska skončil v júni 2025 v prebytku 334 miliónov eur, čo bola druhá najvyššia hodnota od začiatku roka. Saldo zostalo v pluse aj napriek tomu, že medziročné tempo rastu dovozu (3,9 %) ...



gettyimages 1030379298 676x436 8.8.2025 (SITA.sk) - Zahraničný obchod Slovenska skončil v júni 2025 v prebytku 334 miliónov eur, čo bola druhá najvyššia hodnota od začiatku roka. Saldo zostalo v pluse aj napriek tomu, že medziročné tempo rastu dovozu (3,9 %) výraznejšie prevýšilo len mierny rast vývozu (0,9 %). K nárastu dovozu prispelo hlavne zvýšenie hodnoty dovezených častí a súčastí automobilov. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR (ŠÚSR).

Väčšina vývozu išla do EÚ


Zo Slovenska sa v júni vyviezol tovar v hodnote 9,2 mld. eur, dovoz dosiahol 8,8 mld. eur. V rámci štruktúry exportu vykázalo 9 z 10 obchodovaných tried medziročný nárast, najviac rástli rôzne priemyselné výrobky (+13 %). Jedinou triedou s poklesom boli stroje a prepravné zariadenia (–2,7 %). Na strane importu najviac rástli rôzne priemyselné výrobky (+20 %).

Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 77 % vývozu, dovoz z týchto štátov tvoril 68 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 0,6 %, dovoz o 4 %. Do krajín mimo EÚ export vzrástol o viac ako 2 %, dovoz klesol o takmer 4 %. Slovensko dosiahlo v obchode s EÚ prebytok takmer 1,1 mld. eur, s krajinami mimo EÚ schodok 722 mil. eur.

Kvalitnejšia analýza


Za prvých šesť mesiacov 2025 sa vývoz zvýšil o 3,9 % na 55,4 mld. eur, dovoz o 7,5 % na 54,3 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 mld. eur, čo je menej ako v rovnakom období 2024 (2,8 mld. eur). Štatistický úrad SR od júla rozšíril štatistické výstupy o nové klasifikácie a detailnejšie členenie obchodných tokov, čo umožňuje kvalitnejšiu analýzu obchodných trendov.

"Hoci celkové saldo je pozitívne, medziročne sa zmenšilo, čo odhaľuje trend rýchlejšieho rastu dovozu ako vývozu. Ak sa tento trend nezastaví, prebytok sa môže v ďalších mesiacoch preklopiť do schodku. Neistota v súvislosti s obchodnými clami, je aj po posledných rokovaniach medzi USA a EÚ pomerne vysoká, aj keď pre Slovensko sa zdá byť komunikovaná štruktúra lepšia, ako sa pôvodne očakávalo. Na finálne hodnotenie si však musíme počkať, až kým nebude známa celkový „nový poriadok“ obchodného styku krajín, keďže sme súčasťou globálneho reťazca a ovplyvniť nás vie aj to, aké clo bude mať napokon Čína, či India," uviedol v komentári analytik 365.bank Tomáš Boháček.


Zdroj: SITA.sk - Vývoz si napriek rastu dovozu udržal náskok, zahraničný obchod Slovenska bol v júni opäť v prebytku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zahraničný obchod
