 Z domova

08. augusta 2025

Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov


Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Ako spresnila, vyšetrovateľ kriminálnej polície v Galante obvinil 40 a 35 ...



529698762_1193984399441801_8516800584646463708_n 676x464 8.8.2025 (SITA.sk) - Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Ako spresnila, vyšetrovateľ kriminálnej polície v Galante obvinil 40 a 35 ročného muža z predaja a distribúcie drog. Muži zásobovali dediny v okolí Galanty.


„Galantskí kriminalisti v spolupráci s trnavskými a bratislavskými "kukláčmi", vykonali v utorok policajnú akciu na dvoch miestach. Počas nej zadržali tri osoby - dvoch mužov a jednu ženu podozrivých z obchodovania s pervitínom. Drogy mali predávať priamo z domu, rozvážať autom a kolobežkou viacerým odberateľom," priblížila polícia.

Počas akcie policajti vykonali dve domové prehliadky, osobné prehliadky a prehliadku motorového vozidla. Zaistili viac ako 290 gramov metamfetamínu ukrytého na rôznych miestach, prevažne v takzvaných „mŕtvych schránkach“.

Okrem drog zaistili aj finančnú hotovosť a ďalšie látky a predmety, ktoré budú predmetom ďalšieho expertízneho skúmania. Ako polícia ďalej informovala, okresný vyšetrovateľ vzniesol voči dvom mužom obvinenie zo zločinu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaného spolupáchateľstvom.

„Zároveň bol spracovaný podnet na ich väzobné stíhanie. V súčasnosti obvinení čakajú na rozhodnutie súdu v cele policajného zaistenia. Žena bola zo zadržania prepustená," uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

