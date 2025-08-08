|
08. augusta 2025
Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov
Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Ako spresnila, vyšetrovateľ kriminálnej polície v Galante obvinil 40 a 35 ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Ako spresnila, vyšetrovateľ kriminálnej polície v Galante obvinil 40 a 35 ročného muža z predaja a distribúcie drog. Muži zásobovali dediny v okolí Galanty.
„Galantskí kriminalisti v spolupráci s trnavskými a bratislavskými "kukláčmi", vykonali v utorok policajnú akciu na dvoch miestach. Počas nej zadržali tri osoby - dvoch mužov a jednu ženu podozrivých z obchodovania s pervitínom. Drogy mali predávať priamo z domu, rozvážať autom a kolobežkou viacerým odberateľom," priblížila polícia.
Počas akcie policajti vykonali dve domové prehliadky, osobné prehliadky a prehliadku motorového vozidla. Zaistili viac ako 290 gramov metamfetamínu ukrytého na rôznych miestach, prevažne v takzvaných „mŕtvych schránkach“.
Okrem drog zaistili aj finančnú hotovosť a ďalšie látky a predmety, ktoré budú predmetom ďalšieho expertízneho skúmania. Ako polícia ďalej informovala, okresný vyšetrovateľ vzniesol voči dvom mužom obvinenie zo zločinu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaného spolupáchateľstvom.
„Zároveň bol spracovaný podnet na ich väzobné stíhanie. V súčasnosti obvinení čakajú na rozhodnutie súdu v cele policajného zaistenia. Žena bola zo zadržania prepustená," uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Policajti zaistili viac ako 290 gramov pervitínu, páchateľom hrozí väzenie na 15 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
