Muž prenasledoval ženu, pred dverami jej bytu si chcel podrezať žily

Neustále vyhľadával jej prítomnosť

Nerobil to prvý raz

12.7.2023 (SITA.sk) - Obvineniu z trestného činu nebezpečného prenasledovania spáchaného v súbehu s trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia čelí tridsaťosemročný muž zo Spišskej Belej (okr. Kežmarok).Ako dnes informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , neustále a opakovane atakoval jednu Kežmarčanku v mieste jej bydliska, v práci, ako aj na iných miestach.Vyhľadával jej prítomnosť, kontaktoval ju telefonicky aj emailom, a to aj napriek tomu, že sa žena jednoznačne vyjadrila, že si to nepraje a že je to pre ňu obťažujúce. Prítomnosť ženy si vyžadoval aj pod hrozbami, že si siahne na život, pričom si chcel pred dverami jej bytu podrezať žily.Podľa hovorkyne konanie muža vzbudzovalo u ženy obavu o jej život i zdravie a v značnej miere zhoršovalo kvalitu jej života. „Muž takto konal i napriek tomu, že mu bolo už v roku 2016 súdom uložené neodkladné opatrenie, a to zákaz priblíženia sa k tejto žene, ako aj zákaz kontaktovať ju rôznym spôsobom,“ vysvetlila.Polícia muža zadržala, skončil v cele policajného zaistenia. Ak sa obvinenému vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky.