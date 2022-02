Muž sa pohádal so svojou ženou a bajonetom jej poškodil auto, skončil v cele policajného zaistenia

Bajonetom prepichol pneumatiky

Mobil zničil a vyhodil von oknom

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Päťdesiatsedemročný muž z obce Vyšné Ružbachy (okr. Stará Ľubovňa) čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.Ešte počas víkendu ho po hádke so ženou a ďalšími útokmi na ňu zadržali policajti, skončil v cele policajného zaistenia. O prípade v stredu informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.Vyšnoružbašan sa v nedeľu popoludní v jednom z domov v rodnej obci pohádal so ženou, čo nakoniec vyústilo do ďalších atakov z jeho strany. So svojím bajonetom úmyselne poškodil ženine auto zaparkované pred rodinným domom.Podľa hovorkyne na ňom prepichol všetky pneumatiky, poškodil čelné sklo, ktoré celé prasklo a rozbil spätné zrkadlo.„Potom sa vrátil do domu a chcel žene vziať telefón, ktorým sa snažila privolať pomoc. Mobil jej vytrhol z ruky, zlomil ho, opakovane ho hádzal o stenu a nakoniec vyhodil von oknom. Agresívny muž vzal krátku plynovú zbraň a ňou sa žene vyhrážal zabitím. Vyčíňanie muža vzbudilo u ženy strach o jej život,“ opísala Ligdayová.Poškodením vozidla i mobilného telefónu vznikla škoda presahujúca 850 eur. Poverený príslušník spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného muža. Prípad vyšetruje polícia v Podolínci.