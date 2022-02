Vedecké kapacity pribúdajú minimálne. Slovensko zostane ešte dlho priemyselnou krajinou

Počet vedeckých pracovníkov vo vybraných krajinách EÚ



















2011

2020

Zmena (%)





Slovensko

15 326

17 276

+12,72





Česká republika

30 682

44 206

+44,08





Poľsko

64 133

124 446

+94,04





Maďarsko

23 019

42 099

+82,89





Holandsko

61 335

101 296

+65,15





Švédsko

48 702

80 713

+65,73





Rakúsko

37 114

51 799

+39,57





EÚ (27)

1 375 445

1 891 743

+37,54

















Prameň: Eurostat, 12/2021







2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku v minulej dekáde pribudli zhruba dve tisícky vedeckých pracovníkov, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 12,7 %. V porovnaní s väčšinou krajín Európskej únie ide podľa štatistík zverejnených Eurostatom o veľmi mierny nárast.V priemere sa počet vedeckých pracovníkov v celej EÚ zvýšil od roku 2011 do roku 2020 takmer o 37,5 %, všetky okolité krajiny pritom zaznamenali nadpriemerný rast. V Rakúsku narástli vedecké kapacity o dve pätiny a v Českej republike o 44 %. Ešte dynamickejšie pribúdali vedeckí pracovníci v Poľsku (+94 %) a v Maďarsku (+83 %)."Pomalé rozširovanie ľudských kapacít v oblasti vedy a výskumu poukazuje na pretrvávajúcu orientáciu Slovenska na výrobný priemysel, a tým aj pomalý presun k znalostnej ekonomike," hovorí Vladimír Slezák, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens na Slovensku.Koncern Siemens má na Slovensku viaceré kompetenčné centrá, ktoré sa okrem finančných a administratívnych služieb venujú aj vývojovým aktivitám v oblastiach medicíny, dopravy či technológií budov."Ďalší rozvoj, zvyšovanie pridanej hodnoty, alebo vznik nových výskumných a vývojových centier, dnes v mnohých firmách brzdia chýbajúci kvalifikovaní ľudia, vrátane vedeckých pracovníkov," pripomína V. Slezák.Slabý dôraz na prechod k ekonomickým aktivitám s vyššou pridanou hodnotou potvrdzuje taktiež štatistika Eurostatu , ktorá ukazuje koľko vlády jednotlivých krajín Európskej únie vynakladajú na výskum a vývoj. V prepočte na osobu vynaložila slovenská vláda v roku 2020 na tento účel 66 eur, čo je takmer 3,5-násobne menej ako je priemer EÚ."Pre porovnanie, v Česku sú vládne výdavky na R&D zhruba dvojnásobné, v Rakúsku takmer šesťnásobné. Spomedzi európskej dvadsaťsedmičky je Slovensko v investíciách do výskumu a vývoja na 20. priečke, hlboko za lídrami Luxemburskom, Dánskom a Nemeckom," dodáva V. Slezák.Firmy by sa podľa neho mali snažiť podporovať vedu aj výskum aj samé. Napríklad Siemens oceňuje každoročne najlepších vynálezcov spomedzi vlastných zamestnancov z celého sveta. "V poslednom finančnom roku zamestnanci Siemensu prišli každý jeden pracovný deň v priemere s dvadsiatimi vynálezmi. Aj vďaka tomu patríme každoročne k firmám s najväčším počtom podaných patentových žiadostí na svete," dodáva V. Slezák.Informačný servis