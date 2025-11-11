Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 11.11.2025
 Meniny má Martin, Maroš
 Z domova

11. novembra 2025

Muž spolu s kumpánmi fingoval podmienky na prechodný pobyt cudzincov, čelí obžalobe z prevádzačstva


Cudzinci Krimi Prevádzačstvo

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Martina K., ktorý je obvinený zo zločinu prevádzačstva ...



spis 3 b 676x470 11.11.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Martina K., ktorý je obvinený zo zločinu prevádzačstva spolupáchateľstvom v súbehu s prečinom nepriamej korupcie.


Ako informoval hovorca trnavskej prokuratúry Mojmír Huna, v období septembra 2023 do apríla 2024 dotyčný spolu s osobami D. B. a D. J., právoplatne odsúdenými v samostatnom konaní, na rôznych oddeleniach cudzineckej polície po celom území Slovenskej republiky za účelom nezákonného finančného prospechu, umožnili ôsmim štátnym príslušníkom zo Srbska a Severného Macedónska nelegálne zotrvať na území Slovenskej republiky ako aj iných členských štátov Európskej únie.

„Vytvorili fiktívne podmienky pre naplnenie formálnych náležitostí na získanie prechodného pobytu prevažne za účelom podnikania na území Slovenskej republiky v pobytovej agende za finančnú odplatu v sumách 1 800 až 2 500 eur za pobyt za účelom podnikania na území Slovenskej republiky," uviedol Huna.


Zdroj: SITA.sk - Muž spolu s kumpánmi fingoval podmienky na prechodný pobyt cudzincov, čelí obžalobe z prevádzačstva © SITA Všetky práva vyhradené.

Cudzinci Krimi Prevádzačstvo
