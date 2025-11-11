|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 11.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martin, Maroš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. novembra 2025
Muž spolu s kumpánmi fingoval podmienky na prechodný pobyt cudzincov, čelí obžalobe z prevádzačstva
Tagy: Cudzinci Krimi Prevádzačstvo
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Martina K., ktorý je obvinený zo zločinu prevádzačstva ...
Zdieľať
11.11.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Martina K., ktorý je obvinený zo zločinu prevádzačstva spolupáchateľstvom v súbehu s prečinom nepriamej korupcie.
Ako informoval hovorca trnavskej prokuratúry Mojmír Huna, v období septembra 2023 do apríla 2024 dotyčný spolu s osobami D. B. a D. J., právoplatne odsúdenými v samostatnom konaní, na rôznych oddeleniach cudzineckej polície po celom území Slovenskej republiky za účelom nezákonného finančného prospechu, umožnili ôsmim štátnym príslušníkom zo Srbska a Severného Macedónska nelegálne zotrvať na území Slovenskej republiky ako aj iných členských štátov Európskej únie.
„Vytvorili fiktívne podmienky pre naplnenie formálnych náležitostí na získanie prechodného pobytu prevažne za účelom podnikania na území Slovenskej republiky v pobytovej agende za finančnú odplatu v sumách 1 800 až 2 500 eur za pobyt za účelom podnikania na území Slovenskej republiky," uviedol Huna.
Zdroj: SITA.sk - Muž spolu s kumpánmi fingoval podmienky na prechodný pobyt cudzincov, čelí obžalobe z prevádzačstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informoval hovorca trnavskej prokuratúry Mojmír Huna, v období septembra 2023 do apríla 2024 dotyčný spolu s osobami D. B. a D. J., právoplatne odsúdenými v samostatnom konaní, na rôznych oddeleniach cudzineckej polície po celom území Slovenskej republiky za účelom nezákonného finančného prospechu, umožnili ôsmim štátnym príslušníkom zo Srbska a Severného Macedónska nelegálne zotrvať na území Slovenskej republiky ako aj iných členských štátov Európskej únie.
„Vytvorili fiktívne podmienky pre naplnenie formálnych náležitostí na získanie prechodného pobytu prevažne za účelom podnikania na území Slovenskej republiky v pobytovej agende za finančnú odplatu v sumách 1 800 až 2 500 eur za pobyt za účelom podnikania na území Slovenskej republiky," uviedol Huna.
Zdroj: SITA.sk - Muž spolu s kumpánmi fingoval podmienky na prechodný pobyt cudzincov, čelí obžalobe z prevádzačstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cudzinci Krimi Prevádzačstvo
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť vojenskú podporu Ukrajiny na viac ako 11,5 miliardy eur
Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť vojenskú podporu Ukrajiny na viac ako 11,5 miliardy eur
<< predchádzajúci článok
Korupčná organizácia získala cez ukrajinský Energoatom sto miliónov dolárov, vyhlásili vyšetrovatelia
Korupčná organizácia získala cez ukrajinský Energoatom sto miliónov dolárov, vyhlásili vyšetrovatelia