Utorok 11.11.2025
Meniny má Martin, Maroš
11. novembra 2025
Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť vojenskú podporu Ukrajiny na viac ako 11,5 miliardy eur
Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť svoju vojenskú podporu Ukrajiny proti ruskej agresii na sumu viac ako 11,5 miliardy eur. Informuje o tom spravodajský web
Zdieľať
11.11.2025 (SITA.sk) - Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť svoju vojenskú podporu Ukrajiny proti ruskej agresii na sumu viac ako 11,5 miliardy eur. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje nemecký televízny spravodajský kanál n-tv.
Toto ustanovenie je zahrnuté v návrhu ministerstva financií na záverečnú diskusiu o návrhu rozpočtu na rok 2026 v rozpočtovom výbore nemeckého parlamentu. Minulý týždeň vládne zdroje uviedli, že dodatočné finančné prostriedky sú určené na delostrelectvo, drony a obrnené vozidlá.
Rozpočtový výbor Bundestagu sa vo štvrtok zíde na takzvanom záverečnom zasadnutí, aby vykonal záverečné úpravy návrhu rozpočtu na rok 2026.
Zdroje blízke nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi sa domnievajú, že vláda bude schopná odolať výzvam opozície na zastavenie podpory Ukrajiny vzhľadom na vyšetrovacie správy, podľa ktorých bol Kyjev zapojený do výbuchov plynovodu Nord Stream.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť vojenskú podporu Ukrajiny na viac ako 11,5 miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.
