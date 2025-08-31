Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

31. augusta 2025

Muž v Jarabine zaútočil vidlami na rodičov, pri zásahu sa pokúsil napadnúť aj policajtov


Tagy: Obvinenie Pokus o vraždu Polícia prešovská krajská polícia Stará Ľubovňa Útok na verejného činiteľa

Závažné zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie, utrpeli rodičia 39-ročného muža, ktorý na nich v sobotu 30. augusta v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa zaútočil vidlami. Ako ďalej na sociálnej ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Závažné zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie, utrpeli rodičia 39-ročného muža, ktorý na nich v sobotu 30. augusta v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa zaútočil vidlami. Ako ďalej na sociálnej sieti uviedla prešovská krajská polícia, vidlami dotyčný zaútočil aj na privolanú policajnú hliadku.


„Agresívny muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia," informovala polícia. Zároveň doplnila, že prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Prešov, ktorý po vykonaní procesných úkonov zadržanému mužovi vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a z trestného činu útoku na verejného činiteľa.


Zdroj: SITA.sk - Muž v Jarabine zaútočil vidlami na rodičov, pri zásahu sa pokúsil napadnúť aj policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.

