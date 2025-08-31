|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 31.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2025
Muž v Jarabine zaútočil vidlami na rodičov, pri zásahu sa pokúsil napadnúť aj policajtov
Tagy: Obvinenie Pokus o vraždu Polícia prešovská krajská polícia Stará Ľubovňa Útok na verejného činiteľa
Závažné zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie, utrpeli rodičia 39-ročného muža, ktorý na nich v sobotu 30. augusta v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa zaútočil vidlami. Ako ďalej na sociálnej ...
Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Závažné zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie, utrpeli rodičia 39-ročného muža, ktorý na nich v sobotu 30. augusta v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa zaútočil vidlami. Ako ďalej na sociálnej sieti uviedla prešovská krajská polícia, vidlami dotyčný zaútočil aj na privolanú policajnú hliadku.
„Agresívny muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia," informovala polícia. Zároveň doplnila, že prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Prešov, ktorý po vykonaní procesných úkonov zadržanému mužovi vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a z trestného činu útoku na verejného činiteľa.
Zdroj: SITA.sk - Muž v Jarabine zaútočil vidlami na rodičov, pri zásahu sa pokúsil napadnúť aj policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Agresívny muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia," informovala polícia. Zároveň doplnila, že prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Prešov, ktorý po vykonaní procesných úkonov zadržanému mužovi vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a z trestného činu útoku na verejného činiteľa.
Zdroj: SITA.sk - Muž v Jarabine zaútočil vidlami na rodičov, pri zásahu sa pokúsil napadnúť aj policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obvinenie Pokus o vraždu Polícia prešovská krajská polícia Stará Ľubovňa Útok na verejného činiteľa
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Packeta spúšťa nové logistické centrum pri Košiciach, doručovanie zásielok bude rýchlejšie a efektívnejšie – FOTO
Packeta spúšťa nové logistické centrum pri Košiciach, doručovanie zásielok bude rýchlejšie a efektívnejšie – FOTO
<< predchádzajúci článok
Od začiatku roka na Ukrajine zabili alebo zranili 290-tisíc ruských vojakov
Od začiatku roka na Ukrajine zabili alebo zranili 290-tisíc ruských vojakov