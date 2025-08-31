Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.8.2025
 Zo zahraničia

31. augusta 2025

Od začiatku roka na Ukrajine zabili alebo zranili 290-tisíc ruských vojakov



Ruská armáda od začiatku tohto roka na fronte na Ukrajine stratila viac ako 290-tisíc vojakov. Ide o zabitých a zranených, povedal v nedeľu ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému hlavný veliteľ ...



russia_ukraine_war_66792 1 1 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda od začiatku tohto roka na fronte na Ukrajine stratila viac ako 290-tisíc vojakov. Ide o zabitých a zranených, povedal v nedeľu ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.


Najväčšie straty Rusko utrpelo v Doneckej oblasti a to hlavne na fronte pri meste Pokrovsk. Práve proti Pokrovsku smerujú hlavné ruské útoky, ale Moskva nedosiahla žiadny zo svojich strategických cieľov.

„Podrobne sme analyzovali situáciu na Záporožskom fronte a zámery nepriateľa. Tiež situáciu v pohraničných oblastiach Sumskej a Charkovskej oblasti. Budeme pokračovať v našich aktívnych operáciách presne tak, ako je to potrebné na obranu Ukrajiny. Sily a prostriedky sú pripravené. Naplánované sú aj nové hĺbkové údery," povedal Zelenskyj.



Zdroj: SITA.sk - Od začiatku roka na Ukrajine zabili alebo zranili 290-tisíc ruských vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

