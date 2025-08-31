Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

31. augusta 2025

Packeta spúšťa nové logistické centrum pri Košiciach, doručovanie zásielok bude rýchlejšie a efektívnejšie – FOTO


Spoločnosť Packeta, líder na trhu doručovacích služieb, otvára od 1. septembra 2025 nové moderné depo v Košiciach - Logistické centrum Nová Polhora. Nové depo, ktoré ...



68b01df7e1521743651681 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Packeta, líder na trhu doručovacích služieb, otvára od 1. septembra 2025 nové moderné depo v Košiciach – Logistické centrum Nová Polhora. Nové depo, ktoré bude kľúčovým prvkom posilnenia logistickej siete Packety na Slovensku, umožní centralizovať a modernizovať prevádzky z Košíc a Prešova, čím sa výrazne zvýši kapacita a efektivita doručovacích služieb v regióne.


Nové depo je strategicky umiestnené s pohodlným prístupom z diaľnice D1 z Košíc aj Prešova a disponuje piatimi bránami pre kamióny a 34 bránami pre dodávky, čo umožní súčasné vykladanie a nakladanie viacerých vozidiel. Zavedenie nových procesov a technológií prispeje k zrýchleniu triedenia zásielok a optimalizácii siete line-haul, čo zlepší kvalitu služieb pre zákazníkov a e-shopy.

„Rastúci dopyt po našich službách si vyžaduje zvýšenie kapacít a efektivity. Nové depo nám umožní spracovať viac zásielok a doručovať ich rýchlejšie,“ uviedol Markus Neumayer, Chief Operations Officer spoločnosti Packeta Group. Okrem zlepšenia logistických procesov nové depo prinesie aj nové pracovné príležitosti a moderné pracovné podmienky, čím posilní pozíciu Packety ako zamestnávateľa v regióne.

Podľa prieskumu agentúry 2muse z júla 2025 až 80 % Slovákov nakupuje online rôzne produkty, čo zvyšuje potrebu kvalitných a rýchlych doručovacích služieb. Nové depo v Košiciach tak reaguje na tento rastúci dopyt a podporuje rozvoj východného Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Packeta spúšťa nové logistické centrum pri Košiciach, doručovanie zásielok bude rýchlejšie a efektívnejšie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

