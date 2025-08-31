|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 31.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2025
Packeta spúšťa nové logistické centrum pri Košiciach, doručovanie zásielok bude rýchlejšie a efektívnejšie – FOTO
Spoločnosť Packeta, líder na trhu doručovacích služieb, otvára od 1. septembra 2025 nové moderné depo v Košiciach - Logistické centrum Nová Polhora. Nové depo, ktoré ...
Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Packeta, líder na trhu doručovacích služieb, otvára od 1. septembra 2025 nové moderné depo v Košiciach – Logistické centrum Nová Polhora. Nové depo, ktoré bude kľúčovým prvkom posilnenia logistickej siete Packety na Slovensku, umožní centralizovať a modernizovať prevádzky z Košíc a Prešova, čím sa výrazne zvýši kapacita a efektivita doručovacích služieb v regióne.
Nové depo je strategicky umiestnené s pohodlným prístupom z diaľnice D1 z Košíc aj Prešova a disponuje piatimi bránami pre kamióny a 34 bránami pre dodávky, čo umožní súčasné vykladanie a nakladanie viacerých vozidiel. Zavedenie nových procesov a technológií prispeje k zrýchleniu triedenia zásielok a optimalizácii siete line-haul, čo zlepší kvalitu služieb pre zákazníkov a e-shopy.
„Rastúci dopyt po našich službách si vyžaduje zvýšenie kapacít a efektivity. Nové depo nám umožní spracovať viac zásielok a doručovať ich rýchlejšie,“ uviedol Markus Neumayer, Chief Operations Officer spoločnosti Packeta Group. Okrem zlepšenia logistických procesov nové depo prinesie aj nové pracovné príležitosti a moderné pracovné podmienky, čím posilní pozíciu Packety ako zamestnávateľa v regióne.
Podľa prieskumu agentúry 2muse z júla 2025 až 80 % Slovákov nakupuje online rôzne produkty, čo zvyšuje potrebu kvalitných a rýchlych doručovacích služieb. Nové depo v Košiciach tak reaguje na tento rastúci dopyt a podporuje rozvoj východného Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Packeta spúšťa nové logistické centrum pri Košiciach, doručovanie zásielok bude rýchlejšie a efektívnejšie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové depo je strategicky umiestnené s pohodlným prístupom z diaľnice D1 z Košíc aj Prešova a disponuje piatimi bránami pre kamióny a 34 bránami pre dodávky, čo umožní súčasné vykladanie a nakladanie viacerých vozidiel. Zavedenie nových procesov a technológií prispeje k zrýchleniu triedenia zásielok a optimalizácii siete line-haul, čo zlepší kvalitu služieb pre zákazníkov a e-shopy.
„Rastúci dopyt po našich službách si vyžaduje zvýšenie kapacít a efektivity. Nové depo nám umožní spracovať viac zásielok a doručovať ich rýchlejšie,“ uviedol Markus Neumayer, Chief Operations Officer spoločnosti Packeta Group. Okrem zlepšenia logistických procesov nové depo prinesie aj nové pracovné príležitosti a moderné pracovné podmienky, čím posilní pozíciu Packety ako zamestnávateľa v regióne.
Podľa prieskumu agentúry 2muse z júla 2025 až 80 % Slovákov nakupuje online rôzne produkty, čo zvyšuje potrebu kvalitných a rýchlych doručovacích služieb. Nové depo v Košiciach tak reaguje na tento rastúci dopyt a podporuje rozvoj východného Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Packeta spúšťa nové logistické centrum pri Košiciach, doručovanie zásielok bude rýchlejšie a efektívnejšie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šokujúci čin na východe Slovenska, syn brutálne zavraždil matku. Sám zavolal na tiesňovú linku
Šokujúci čin na východe Slovenska, syn brutálne zavraždil matku. Sám zavolal na tiesňovú linku
<< predchádzajúci článok
Muž v Jarabine zaútočil vidlami na rodičov, pri zásahu sa pokúsil napadnúť aj policajtov
Muž v Jarabine zaútočil vidlami na rodičov, pri zásahu sa pokúsil napadnúť aj policajtov