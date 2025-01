Prezident P. Pellegrini: Moja cesta na Ukrajinu neprichádza do úvahy

Peter Pellegrini povedal, že rozumie ceste Roberta Fica do Moskvy. „Už je naspäť a teraz čo? O dva mesiace už ani nebudeme vedieť, že v tej Moskve bol. Myslím si, že sa z toho robí väčšia tragédia ako je,” vyhlásil prezident. Podľa neho má Slovensko má „obrovský problém“ s plynom, aj keď máme dosť zásob až do budúcej zimy.

„Sledujem hystériu, aj tie včerajšie protesty, ktoré vznikli v súvislosti s návštevou premiéra v Rusku, ale chcem sa na to pozerať pragmaticky,” povedal Pellegrini. Snahu premiéra zabezpečiť nielen dostatok kapacity, ale aj čo najlacnejší plyn pre Slovensko vníma ako legitímnu.

A keďže Fico neoznámil zmenu smerovania slovenskej zahraničnej politiky, preto by jeho cestu do Ruska nepreceňoval. Pellegrini tiež povedal, že v tejto situácii jeho návšteva Ukrajiny nepripadá do úvahy.

Peter Pellegrini si myslí, že mier je možný len na úkor územných strát Ukrajiny. Kto tvrdí, že to bude inak, je podľa neho veľký optimista, nie realista. K možnému zapojeniu vojakov NATO povedal, že by to bola „tretia svetová vojna“.

„Nikdy by sme nesúhlasili s vyslaním vojakov slovenskej armády ako súčasťou NATO, aby bojovali na ukrajinskom fronte s Ruskou federáciou. Neexistuje. Nikdy nebudeme súhlasiť ani s vyslaním vojsk NATO na Ukrajinu, aby sa zapojili do vojnového konfliktu,” povedal Pellegrini v STVR.

Podľa neho „veľmi obozretne“ o tejto téme hovoria aj naši spojenci v Európe a v žiadnej krajine „nie je nadšenie“ pre takéto riešenie.

Peter Pellgrini vyzval Roberta Fica, aby si nevyberal, ktorá téma je preňho premiérska a ktorá nie. „Celkovo vláde odporúčam, aby vrátila k tomu základnému – plneniu programového vyhlásenia,” dodal prezident v Sobotných dialógoch.

Od Fica by chcel, aby sa „dennodenne“ venoval problémom, ktoré trápia Slovensko.

„Nechcem kádrovať členov vlády, je to na premiérovi, ale vzhľadom na to, ako teraz vnímam jeho masívne zahranično-politické pôsobenie, odporučil by som mu, aby sa vrátil naspäť do vlasti,” odpovedal prezident na otázku, či tento rok očakáva rekonštrukciu vlády a či by premiérovi odporučil výmenu niektorých ministrov.

Správu budeme aktualizovať