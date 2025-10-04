Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

04. októbra 2025

Muž v Prahe odovzdal hlas vo voľbách a potom vyskočil z okna na piatom poschodí


Pražskí policajti vyšetrujú tragickú udalosť, ktorá sa stala v sobotu o zhruba pol druhej popoludní. Muž v Prahe prišiel na základnú školu, kde práve prebiehali voľby. Nakoniec podľa polície spáchal ...



gettyimages 1071701736 4 676x451 4.10.2025 (SITA.sk) - Pražskí policajti vyšetrujú tragickú udalosť, ktorá sa stala v sobotu o zhruba pol druhej popoludní. Muž v Prahe prišiel na základnú školu, kde práve prebiehali voľby. Nakoniec podľa polície spáchal samovraždu. „Údajne prišiel voliť. Potom prišiel na piate poschodie a vyskočil," povedal pre portál iDNES.cz policajný hovorca Jan Daněk.


Pád bohužiaľ neprežil, a to aj napriek poskytnutej prvej pomoci," dodal hovorca polície. Prípad podľa neho vyšetrujú ako samovraždu.

Česká polícia počas volieb, ktoré sa v krajine konali v piatok a sobotu, riešila aj ďalšie udalosti. Okrem iného predsedu volebnej komisie, ktorý mal 2,5 promile alkoholu v dychu či sovietsku vlajku na budove hasičov. Policajti riešili aj krádež českej štátnej vlajky alebo udalosť, keď vstup do volebnej miestnosti blokoval voľne pobehujúci pes.


Zdroj: SITA.sk - Muž v Prahe odovzdal hlas vo voľbách a potom vyskočil z okna na piatom poschodí © SITA Všetky práva vyhradené.

