Sobota 30.8.2025
|Denník - Správy
Muž vo Francúzsku autom úmyselne narazil do ľudí pred vinárňou, jednu osobu zabil a päť ľudí zranil
Jeden človek zomrel a päť ďalších utrpelo zranenia v meste Évreux v severnom Francúzsku, keď muž v sobotu skoro ráno úmyselne narazil autom do davu pred vinárňou. Pre agentúru AFP to uviedla prokuratúra, ktorá ...
30.8.2025 (SITA.sk) - Jeden človek zomrel a päť ďalších utrpelo zranenia v meste Évreux v severnom Francúzsku, keď muž v sobotu skoro ráno úmyselne narazil autom do davu pred vinárňou. Pre agentúru AFP to uviedla prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie vraždy a pokusu o vraždu. Akékoľvek „teroristické“ alebo rasistické motívy, prokuratúra vylúčila.
„Žiaľ, počet obetí je veľmi vysoký,“ povedal prokurátor Rémi Coutin. Na mieste zomrel jeden muž, dodal. Päť ľudí bolo zranených a dvaja z nich sú v kritickom stave.
Podľa Coutina nastala hádka medzi mladou ženou a niekoľkými mužmi. Vyhadzovači vyviedli všetkých von, povedal prokurátor. „Jedna osoba išla pre vozidlo“ a „úmyselne nacúvala vysokou rýchlosťou do davu pred podnikom“, dodal Coutin. Dvoch mužov a jednu ženu vzali do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Muž vo Francúzsku autom úmyselne narazil do ľudí pred vinárňou, jednu osobu zabil a päť ľudí zranil © SITA Všetky práva vyhradené.
